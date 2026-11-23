Глава Meta Superintelligence Labs Александр Ванг заявил, что суперинтеллект уже на подходе: ИИ переходит к самосовершенствованию, может стать в 1000 раз умнее людей, а в ближайший год станет решающим для сохранения контроля.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на статью Ванга, опубликованную в X.
Александр Ванг назвал доказательство гипотезы Римана началом масштабных изменений в науке.
Над этой математической проблемой ведущие исследователи работают около 150 лет, а ее сложность Ванг сравнил с "задачами, значительно превышающими по интеллектуальному уровню даже создание атомной бомбы".
Он подчеркнул, что к решению приобщился своеобразный "чужой разум", возможности которого люди пока не способны полностью осмыслить.
Руководитель Meta Superintelligence Labs считает, что первые признаки такого перелома появились еще в декабре 2024 года. В то время модели серии o3 начали успешно решать задачи математической олимпиады AIME.
Хотя в этом соревновании принимают участие подростки, его сложные задачи, по оценке Ванга, требуют более высокого уровня мышления, чем большинство повседневных рабочих задач инженеров, специалистов по кибербезопасности и бизнесу.
За последние 2 года ИИ-модели также значительно продвинулись в программировании, кибербезопасности и самостоятельном выполнении сложных задач.
Этому способствовало постепенное устранение практических ограничений - нехватка специализированных знаний, недостаточный контекст и ограничение инфраструктуры .
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Ванг считает, что исследования самого ИИ интеллектуально проще доказывания гипотезы Римана.
Поэтому современные модели уже могут обладать достаточными способностями, чтобы автоматизировать часть собственных исследований и постепенно совершенствоваться без постоянного участия людей.
По мнению руководителя Meta Superintelligence Labs, это способно резко ускорить развитие не только искусственного интеллекта, но и биологии, экономики, оборонных технологий и других научных направлений.
Он предполагает, что главные препятствия для превращения человеческих возможностей в разных областях теперь связаны не столько с интеллектом моделей, сколько с нехваткой специализированных знаний, настройкой рабочих процессов и необходимостью проводить реальные эксперименты.
Если эти ограничения удастся преодолеть, научно-технический прогресс может ускориться настолько, что люди не будут успевать понимать и отслеживать все, что будет происходить.
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Ванг предостерегает, что человечеству будет сложно сохранить контроль над системами, способными непрерывно совершенствоваться или над суперинтеллектом, который в 1000 раз будет превосходить людей в каждой сфере.
Поскольку основные научно-технические препятствия для такого развития он считает почти преодоленными, на первый план выходят другие вопросы: безопасность ИИ, согласование целей с человеческими и защита систем от злоупотреблений.
Не менее важным Ванг называет решение о том, в каком направлении развивать эти технологии.
Отдельно руководитель Meta Superintelligence Labs раскритиковал распространенное в индустрии ИИ "ленивое мышление". Так он называет подход, при котором появление искусственного суперинтеллекта (ASI) считают неизбежным, а главную дискуссию сводят лишь к тому, как сделать его безопасным.
Ванг убежден: общество не должно пассивно соглашаться на передачу контроля над собственным будущим искусственным интеллектом.
Индустрия же должна отойти от сценария неизбежного подчинения ИИ и создавать технологии, которые будут расширять права, возможности и свободу людей.