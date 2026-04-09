ИИ, который умеет думать: Meta интегрирует Muse Spark в WhatsApp и Instagram

ИИ, диктующий новые стандарты

Нейросеть Muse Spark построена как нативно мультимодальная система. Это означает, что она способна одновременно обрабатывать текст, изображения, видео и аудио, не требуя отдельных надстроек.

Пользователям доступны два ключевых режима работы:

- для быстрых ответов в реальном времени. Thinking - режим углубленного анализа, в котором модель берет дополнительное время для выстраивания логических цепочек перед предоставлением ответа.

Модель Muse Spark от Meta способна обрабатывать изображения и аудио (Фото: Meta).

Координация агентов и личный помощник

Одной из главных инноваций стала способность Spark управлять группой ИИ-агентов для выполнения сложных задач. Например, при планировании поездки одна часть системы формирует маршрут, а другая параллельно подбирает активности и развлечения, согласовывая действия между собой.

Демонстрация возможностей Muse Spark в работе с множественными агентами (GIF-файл: Meta)

Кроме того, в модель встроен шопинг-ассистент, который помогает сравнивать товары, анализировать их характеристики и находить прямые ссылки для покупки, что делает Muse Spark полноценным цифровым спутником.

Интеграция в соцсети

Meta уже начала внедрение Muse Spark в свои основные продукты. В ближайшие недели новый ИИ станет доступным для пользователей:

Facebook;

Instagram;

WhatsApp.

Сейчас развертывание функций стартует в США через приложение Meta AI и сайт meta.ai, а впоследствии охватит и другие страны. Также компания рассматривает возможность открытия исходного кода будущих версий Muse.