СБУ предупредила военных о "медовых ловушках" спецслужб России

Россия все активнее применяет "медовые ловушки" для убийств украинских военных. Враг "охотится" на бойцов ВСУ на сайтах знакомств и не только там.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ.

Как объяснили в СБУ, "медовая ловушка" - это прием российских спецслужб для покушения на бойцов ВСУ под видом свиданий с женщинами.

За последние семь месяцев спецслужба предотвратила более 50 попыток ликвидации украинских военных таким образом. Однако враг продолжает использовать эту тактику.

В большинстве случаев россияне используют сайты знакомств и тематические чаты в мессенджерах. Они создают фейковые аккаунты и втираются в доверие к бойцам ВСУ.

Враг пытается создать иллюзию романтических отношений, после чего заманивает украинских воинов на встречи в заранее подготовленные места, где и совершаются покушения.

Чаще всего россияне используют самодельные взрывные устройства, а также смертельные яды, синтезированные из наркотических, психотропных и других химических веществ.

Одним из таких случаев стало дело в Харьковской области в марте 2025 года. Тогда стражи порядка задержали агентку ФСБ, которая под видом волонтера передала военнослужащему ВСУ продукты и лекарства, предварительно добавив к ним яд.

"Ещё одна российская агентка отправила нашему военнослужащему бутылку с напитком, в который добавила смертельную дозу метадона. Затем фигурантка предложила ему выпить этот "подарок" во время онлайн-свидания по видеосвязи.", - рассказали в СБУ.

Также были зафиксированы случаи, когда российские спецслужбы заманивали бойцов ВСУ в промышленную зону под предлогом свидания с девушкой с сайта знакомств.

Вместо нее на место прибывал киллер в балаклаве, который напал на военного со спины и наносил ему шесть ножевых ранений в шею, грудную клетку, живот и правую ногу.

Нападавшего задержали, а также установили женщин, которые по заданию ФСБ вели переписку с военными через фейковые аккаунты и заманивали их на место запланированного покушения.

На фоне последних событий СБУ призывает воинов Сил обороны Украины не терять бдительности, ведь враг становится все коварнее.