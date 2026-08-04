СБУ предупредила военных о "медовых ловушках" спецслужб России
Россия все активнее применяет "медовые ловушки" для убийств украинских военных. Враг "охотится" на бойцов ВСУ на сайтах знакомств и не только там.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ.
Как объяснили в СБУ, "медовая ловушка" - это прием российских спецслужб для покушения на бойцов ВСУ под видом свиданий с женщинами.
За последние семь месяцев спецслужба предотвратила более 50 попыток ликвидации украинских военных таким образом. Однако враг продолжает использовать эту тактику.
В большинстве случаев россияне используют сайты знакомств и тематические чаты в мессенджерах. Они создают фейковые аккаунты и втираются в доверие к бойцам ВСУ.
Враг пытается создать иллюзию романтических отношений, после чего заманивает украинских воинов на встречи в заранее подготовленные места, где и совершаются покушения.
Чаще всего россияне используют самодельные взрывные устройства, а также смертельные яды, синтезированные из наркотических, психотропных и других химических веществ.
Одним из таких случаев стало дело в Харьковской области в марте 2025 года. Тогда стражи порядка задержали агентку ФСБ, которая под видом волонтера передала военнослужащему ВСУ продукты и лекарства, предварительно добавив к ним яд.
"Ещё одна российская агентка отправила нашему военнослужащему бутылку с напитком, в который добавила смертельную дозу метадона. Затем фигурантка предложила ему выпить этот "подарок" во время онлайн-свидания по видеосвязи.", - рассказали в СБУ.
Также были зафиксированы случаи, когда российские спецслужбы заманивали бойцов ВСУ в промышленную зону под предлогом свидания с девушкой с сайта знакомств.
Вместо нее на место прибывал киллер в балаклаве, который напал на военного со спины и наносил ему шесть ножевых ранений в шею, грудную клетку, живот и правую ногу.
Нападавшего задержали, а также установили женщин, которые по заданию ФСБ вели переписку с военными через фейковые аккаунты и заманивали их на место запланированного покушения.
На фоне последних событий СБУ призывает воинов Сил обороны Украины не терять бдительности, ведь враг становится все коварнее.
Кстати, недавно СБУ задержала агентов РФ, устроивших двойной теракт в Одессе.
Также РБК-Украина рассказывало, что Зеленский провел масштабные кадровые перестановки в СБУ.