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Россия придумала фейк о продаже Украиной оружия итальянским мафиози

05:19 01.08.2026 Сб
2 мин
Враг также придумал байку, что Украина продает дроны мафии
aimg Юлия Маловичко
Россия придумала фейк о продаже Украиной оружия итальянским мафиози Фото: РФ придумала, что Украина продала до 800 тысяч единиц оружия мафии (из открытых источников)
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Российская пропаганда распространяет фейк о якобы продаже Украиной оружия и ударных дронов итальянской мафии. Для этого используются манипуляции вокруг заявления главного прокурора Палермо Маурицио де Лючии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Центр противодействия дезинформации".

Как отметили в Центре, российские пропагандистские ресурсы, ссылаясь на главного прокурора Палермо Маурицио де Лучию и итальянские медиа, утверждают, что более 780 тысяч единиц оружия, переданного Украине западными партнерами, были похищены и попали на черный рынок.

Кроме того, они заявляют, что украинские военные якобы снабжают дроны итальянским мафиозным группировкам.

В ЦПИ подчеркнули, что эти утверждения не соответствуют действительности. В частности, цифра 780 465 не имеет никакого отношения к военной помощи Украине.

На самом деле, это официальные открытые данные Министерства внутренних дел Украины о количестве утраченного и похищенного гражданского и личного оружия на территории страны с начала полномасштабного вторжения РФ. О потере или похищении западного вооружения эти данные не свидетельствуют.

Фейк о продаже дронов мафии

Также в Центре опровергли утверждение о якобы продаже Украиной беспилотников итальянской мафии. Как пояснили в ЦПИ, прокурор Палермо Маурицио де Лучия не заявлял, что представители мафиозных группировок покупают дроны именно в Украине.

В материале итальянского издания, на которое ссылаются российские пропагандисты, речь шла только об обеспокоенности итальянских правоохранителей возможными рисками развития черного рынка оружия в Европе из-за войны.

По словам прокурора, мафия только проявляет интерес к новейшим военным технологиям и ищет возможности приобрести беспилотники.

В ЦПД напомнили, что в Украине действует многоуровневая система учета и контроля за использованием вооружения, предоставленного западными партнерами, с участием самих государств-поставщиков.

В Центре подчеркнули, что с начала полномасштабной войны не были обнародованы никакие доказательства продажи Украиной западного оружия на черном рынке.

По оценке Центра целью этой информационной кампании является подрыв доверия международных партнеров к Украине, дискредитация системы контроля за вооружением и украинского оборонного сектора.

Как известно, враг регулярно придумывает фейки об Украине, чтобы ее дискредитировать перед миром и партнерами в том числе. При чем выдуманные истории бывают самые разные - от биолабораторий США, которые якобы находятся в Украине, до успехах на фронте, которых попросту не существует.

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