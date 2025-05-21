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ИИ в "Дії": Федоров рассказал, как будет работать цифровой помощник

Фото: министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

На портале "Дія" появится цифровой агент на основе искусственного интеллекта. Он будет отвечать на типичные вопросы и помогать пользователям получать услуги быстрее и без привлечения операторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в эфире телемарафона.

"Мы начинаем внедрять искусственный интеллект для того, чтобы в первую очередь сделать нашу работу более эффективной. ИИ в "Дії" будет отвечать на вопросы как люди, которые работают в контакт-центре. Помогать гражданам получать услуги и таким образом мы сможем сэкономить много денег, а с другой стороны - предоставить качественный сервис", - пояснил Федоров.

В то же время он отметил, что с начала цифровой агент на портале "Дія" будет отвечать на вопросы вроде "Где найти ЦПАУ вблизи вас?" или, например, как получить определенную услугу, и доступна ли она онлайн.

"К тому, что вы сможете ставить задачу ИИ-агенту, чтобы он предоставлял вам услугу и вы не вводили какие-то данные, а как условно в Сhat-GPT вы могли получать услугу", - рассказал министр.

Напомним, на днях стало известно, что на портал "Дія" появится искусственный интеллект. По предварительным данным он будет помогать находить услуги, справки и в перспективе даже общаться голосом.

Подробнее о том, что сейчас известно о цифровом агенте в "Дії", можно узнать в материале РБК-Украина.

Отметим, что "Дія" - это государственный сервис в Украине, который был создан для обеспечения удобного доступа граждан к административным услугам. Сейчас благодаря порталу и мобильному приложению пользователи могут получать услуги, подавать документы онлайн, а также сохранять цифровые копии удостоверений, справок и лицензий.

Заметим, что ранее сегодня мы писали, что в "Дії" появится новая платная услуга.

Кроме того, на прошлой неделе Кабинет Министров дал старт экспериментальному проекту по трудоустройству через портал "Дія".

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