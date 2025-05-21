ИИ в "Дії": Федоров рассказал, как будет работать цифровой помощник

На портале "Дія" появится цифровой агент на основе искусственного интеллекта. Он будет отвечать на типичные вопросы и помогать пользователям получать услуги быстрее и без привлечения операторов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в эфире телемарафона.
"Мы начинаем внедрять искусственный интеллект для того, чтобы в первую очередь сделать нашу работу более эффективной. ИИ в "Дії" будет отвечать на вопросы как люди, которые работают в контакт-центре. Помогать гражданам получать услуги и таким образом мы сможем сэкономить много денег, а с другой стороны - предоставить качественный сервис", - пояснил Федоров.
В то же время он отметил, что с начала цифровой агент на портале "Дія" будет отвечать на вопросы вроде "Где найти ЦПАУ вблизи вас?" или, например, как получить определенную услугу, и доступна ли она онлайн.
"К тому, что вы сможете ставить задачу ИИ-агенту, чтобы он предоставлял вам услугу и вы не вводили какие-то данные, а как условно в Сhat-GPT вы могли получать услугу", - рассказал министр.
Напомним, на днях стало известно, что на портал "Дія" появится искусственный интеллект. По предварительным данным он будет помогать находить услуги, справки и в перспективе даже общаться голосом.
Подробнее о том, что сейчас известно о цифровом агенте в "Дії", можно узнать в материале РБК-Украина.
Отметим, что "Дія" - это государственный сервис в Украине, который был создан для обеспечения удобного доступа граждан к административным услугам. Сейчас благодаря порталу и мобильному приложению пользователи могут получать услуги, подавать документы онлайн, а также сохранять цифровые копии удостоверений, справок и лицензий.
Заметим, что ранее сегодня мы писали, что в "Дії" появится новая платная услуга.
Кроме того, на прошлой неделе Кабинет Министров дал старт экспериментальному проекту по трудоустройству через портал "Дія".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.