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Затримання під судом по справі Стерненко: поліція призначила службове розслідування

Новини » Надзвичайні події     15.06.2020 - 16:16
Затримання під судом по справі Стерненко: поліція призначила службове розслідування
Фото: сутички під судом по справі Стерненко (РБК-Україна)

Матеріали розслідування будуть передані в ГБР

Керівництвом поліції Києва призначено службове розслідування за фактом затримання правоохоронцями активістів під судом по справі активіста Сергія Стерненко. В результаті сутички між активістами і правоохоронцями було затримано п'ять осіб.

Про це повідомили у прес-службі поліції Києва.

Наголошується, що всі матеріали справи будуть передані в Державне бюро розслідувань.

"За фактом застосування сили поліцейськими при затриманні призначено службове розслідування, матеріали якого будуть передані в Державне бюро розслідувань", - повідомили в поліції.

Відзначимо, в Шевченківському районному суді Києва проходить засідання по обранню запобіжного заходу Стерненко. Його підозрюють у навмисному вбивстві й незаконному носінні холодної зброї, яке відбулося в 2018 році під час нападу на нього двох чоловіків. В ході нападу, Стерненко вдарив одного з нападників ножем у груди, внаслідок чого той помер.

Раніше РБК-Україна писало, що в результаті конфлікту під судом поліція затримала п'ятьох осіб.

Також повідомлялося, що з початку доби під судом відбулося кілька сутичок між поліцією та активістами, серед затриманих - народний депутат Микола Виговський.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України полициярозслідуваннястычкиЗадержание
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