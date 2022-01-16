Шевченко може очолити збірну Польщі, - ЗМІ

Український футболіст і тренер Андрій Шевченко може найближчим часом очолити збірну Польщі. Сторони вже розпочали переговори.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спортивного журналіста Нікола Скіра в Twitter.
"Польський футбольний союз зацікавився Андрієм Шевченком як новим тренером національної збірної. Ведуться переговори", - написав журналіст.
Варто зазначити, що Польща розпочала пошуки нового головного тренера після відставки Паулу Соузи.
Наразі вони розглядають також і кандидатуру швейцарця Марселя Коллера. Очікується, що остаточне рішення буде оголошено 19 січня.
Нагадаємо, вчора стало відомо, що Андрія Шевченка звільнили з посади тренера італійського клубу "Дженоа".
Додамо, Шевченко очолив "Дженоа" у листопаді 2021 року, таким чином він пробув тренером цього клубу менш як три місяці.