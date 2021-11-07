Шевченко очолив італійський клуб "Дженоа"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву клубу .

"Андрій Шевченко - новий тренер "Дженоа". Раді вітати, містере", - заявив клуб на своїй сторінці у Twitter.

Як повідомляється на сайті клубу, згідно з укладеним контрактом, Шевченко буде очолювати "Дженоа" до 30 червня 2024 року.

"CFC "Дженоа" та 777 Partners тепло вітають пана Шевченка та бажають йому плідної роботи на чолі найстарішого клубу Італії", - йдеться у повідомленні на сайті клубу.

Як відомо, останнім місцем роботи Шевченка була збірна України, з якою він дійшов до чвертьфіналу Євро-2020. Шевченко залишив збірну 1 серпня після закінчення контракту.