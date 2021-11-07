Шевченко очолив італійський клуб "Дженоа"
Фото: Андрій Шевченко (GettyImages)
Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко очолив італійський футбольний клуб. Шевченко тепер тренуватиме гравців "Дженоа".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву клубу.
"Андрій Шевченко - новий тренер "Дженоа". Раді вітати, містере", - заявив клуб на своїй сторінці у Twitter.
Як повідомляється на сайті клубу, згідно з укладеним контрактом, Шевченко буде очолювати "Дженоа" до 30 червня 2024 року.
"CFC "Дженоа" та 777 Partners тепло вітають пана Шевченка та бажають йому плідної роботи на чолі найстарішого клубу Італії", - йдеться у повідомленні на сайті клубу.
Як відомо, останнім місцем роботи Шевченка була збірна України, з якою він дійшов до чвертьфіналу Євро-2020. Шевченко залишив збірну 1 серпня після закінчення контракту.