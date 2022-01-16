Шевченко может возглавить сборную Польши, - СМИ

"Польский футбольный союз заинтересовался Андреем Шевченко как новым тренером национальной сборной. Ведутся переговоры", - написал журналист.

Стоит отметить, что Польша начала поиски нового главного тренера после отставки Паулу Соузы.

Сейчас они рассматривают также и кандидатуру швейцарца Марселя Коллера. Ожидается, что окончательное решение будет объявлено 19 января.

Напомним, вчера стало известно, что Андрея Шевченко уволили с поста тренера итальянского клуба "Дженоа".

Добавим, Шевченко возглавил "Дженоа" в ноябре 2021 года, таким образом он пробыл тренером этого клуба менее чем три месяца.