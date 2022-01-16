UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Шевченко может возглавить сборную Польши, - СМИ

Автор: Мария Кучерявец

Украинский футболист и тренер Андрей Шевченко может в ближайшее время возглавить сборную Польши. Стороны уже начали переговоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спортивного журналиста Никола Скиру в Twitter.

"Польский футбольный союз заинтересовался Андреем Шевченко как новым тренером национальной сборной. Ведутся переговоры", - написал журналист.

Стоит отметить, что Польша начала поиски нового главного тренера после отставки Паулу Соузы.

Сейчас они рассматривают также и кандидатуру швейцарца Марселя Коллера. Ожидается, что окончательное решение будет объявлено 19 января.

Напомним, вчера стало известно, что Андрея Шевченко уволили с поста тренера итальянского клуба "Дженоа".

Добавим, Шевченко возглавил "Дженоа" в ноябре 2021 года, таким образом он пробыл тренером этого клуба менее чем три месяца.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей Шевченко