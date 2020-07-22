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Шевченко провів першу зустріч з МВФ і пообіцяв виконати взяті зобов'язання

Київ, Середа 22 липня 2020 18:58
Шевченко провів першу зустріч з МВФ і пообіцяв виконати взяті зобов'язання
Фото: Кирило Шевченко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Новий голова НБУ запевнив у прихильності співпраці з МВФ

Новий голова Національного банку України Кирило Шевченко провів першу зустріч з представниками Міжнародного валютного фонду (МВФ). Він пообіцяв, що НБУ виконає всі зобов'язання, взяті в рамках меморандуму.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Нацбанку.

Повідомляється, що новий голова Нацбанку зустрівся з головою місії МВФ в Україні Іванною Владков Голлар, постійним представником МВФ Йостою Люнгманом і заступником виконавчого директора МВФ Владиславом Рашкованом.

"МВФ був, є і буде ключовим стратегічним партнером України в цілому і Національного банку зокрема. Тому повне і успішне виконання програми співпраці з МВФ є моїм пріоритетом. Можу запевнити, що всі зобов'язання, які Національний банк узяв на себе за Меморандумом про економічну і фінансову політику, будуть виконані повністю і в строк", - заявив Шевченко.

Він підкреслив, що згідно з меморандумом НБУ зосередиться на зниженні обсягу непрацюючих кредитів, пожвавленні кредитування та відновленні економіки. Він також запевнив представників МВФ в незалежності Нацбанку.

"Сторони обговорили поточний стан співпраці у рамках Меморандуму між Україною та МВФ і обмінялися поглядами щодо викликів, які стоять перед українською і світовою фінансовою системою в контексті коронакризи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше МВФ відреагував на призначення Кирила Шевченка новим головою Нацбанку України, висловивши надію на збереження незалежності регулятора.

Шевченко став головою Національного банку 16 липня після раптової відставки Якова Смолія.

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