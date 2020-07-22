Шевченко провел первую встречу с МВФ и пообещал выполнить взятые обязательства

Фото: Кирилл Шевченко (РБК-Украина)

Новый глава НБУ заверил в приверженности сотрудничеству с МВФ

Новый глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко провел первую встречу с представителями Международного валютного фонда (МВФ). Он пообещал, что НБУ выполнит все обязательства, взятые в рамках меморандума.

Об этом говорится в сообщении на сайте Нацбанка.

Сообщается, что новый глава Нацбанка встретился с главой миссии МВФ в Украине Иванной Владков Голлар, постпредом МВФ Йостой Люнгманом и заместителем исполнительного директора МВФ Владиславом Рашкованом.

"МВФ был, есть и будет ключевым стратегическим партнером Украины в целом и Национального банка в частности. Поэтому полное и успешное выполнение программы сотрудничества с МВФ является моим приоритетом. Могу заверить, что все обязательства, которые Национальный банк взял на себя по Меморандуму об экономической и финансовой политике, будут выполнены полностью и в срок", - заявил Шевченко.

Он подчеркнул, что в соответствии с меморандумом НБУ сосредоточится на снижении объема неработающих кредитов, оживлении кредитования и восстановлении экономики. Он также заверил представителей МВФ в независимости Нацбанка.

"Стороны обсудили также текущее состояние сотрудничества в рамках Меморандума между Украиной и МВФ и обменялись взглядами относительно вызовов, которые стоят перед украинской и мировой финансовой системой в контексте коронакризиса", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее МВФ отреагировал на назначение Кирилла Шевченко новым главой Нацбанка Украины, выразив надежду на сохранение независимости регулятора.

Шевченко стал главой Национального банка 16 июля после внезапной отставки Якова Смолия.