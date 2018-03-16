Тренер збірної Японії назвав склад на матч з Україною

Список складається з 26 футболістів
Головний тренер збірної Японії боснієць Вахід Халілходжіч оголосив список футболістів, викликаних у розташування національної команди для підготовки та участі в товариському матчі з Україною. Про це повідомляється на сайті Асоціації футболу Японії.
Список складається з 26 гравців:
Воротарі: Ейджі Кавашима ( "Мец", Франція), Масаакі Хігашігучі ( "Гамба Осака", Японія), Косуке Накамура ( "Касіва Рейсол", Японія).
Захисники: Юто Нагамото ( "Галатасарай", Туреччина), Масато Морішіге ( "Токіо", Японія), Томоаки Макіно, Ватару Ендо, Томо Угадзін (всі - "Урава Ред Даймондс", Японія), Хірокі Сакаї ( "Олімпік", Франція ), Шинтаро Курумайя ( "Кавасакі Франтале", Японія), Ген Сьодзі, Наомічі Уеда (обидва - "Касима Антлерс", Японія).
Півзахисники: Хасебе Макото ( "Айнтрахт", Франкфурт, Німеччина), Хотару Ямагуті ( "Сересо Осака", Японія), Ріота Моріока ( "Андерлехт", Бельгія), Гаку Сібасакі ( "Хетафе", Іспанія), Рота Осима ( "Кавасакі Франтале ", Японія), Кент Мисан (" Касима Антлерс ", Японія).
Нападники: Кейсуке Хонда ( "Пачука", Мексика), Ю Кобаясі ( "Кавасакі Франтале", Японія), Юя Осако ( "Кельн", Німеччина), Генки Нарагуті ( "Герта", Німеччина), Такасі Усамі ( "Фортуна", Німеччина), Кенью Сугімото ( "Сересо Осака", Японія), Юя Кубо ( "Гент", Бельгія), Сея Накадзіма ( "Токіо", Японія).
Поєдинок Україна - Японія пройде 27 березня в бельгійському Льєжі.
Нагадаємо, раніше головний тренер збірної України Андрій Шевченко також назвав список футболістів на матч з Японією, а також Саудівською Аравією.