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Тренер збірної Японії назвав склад на матч з Україною

НовиниСпорт    16.03.2018 - 17:05
Фото: збірна Японії (jfa.jp)
Фото: збірна Японії (jfa.jp)

Список складається з 26 футболістів

Головний тренер збірної Японії боснієць Вахід Халілходжіч оголосив список футболістів, викликаних у розташування національної команди для підготовки та участі в товариському матчі з Україною. Про це повідомляється на сайті Асоціації футболу Японії.

Список складається з 26 гравців:

Воротарі: Ейджі Кавашима ( "Мец", Франція), Масаакі Хігашігучі ( "Гамба Осака", Японія), Косуке Накамура ( "Касіва Рейсол", Японія).

Захисники: Юто Нагамото ( "Галатасарай", Туреччина), Масато Морішіге ( "Токіо", Японія), Томоаки Макіно, Ватару Ендо, Томо Угадзін (всі - "Урава Ред Даймондс", Японія), Хірокі Сакаї ( "Олімпік", Франція ), Шинтаро Курумайя ( "Кавасакі Франтале", Японія), Ген Сьодзі, Наомічі Уеда (обидва - "Касима Антлерс", Японія).

Півзахисники: Хасебе Макото ( "Айнтрахт", Франкфурт, Німеччина), Хотару Ямагуті ( "Сересо Осака", Японія), Ріота Моріока ( "Андерлехт", Бельгія), Гаку Сібасакі ( "Хетафе", Іспанія), Рота Осима ( "Кавасакі Франтале ", Японія), Кент Мисан (" Касима Антлерс ", Японія).

Нападники: Кейсуке Хонда ( "Пачука", Мексика), Ю Кобаясі ( "Кавасакі Франтале", Японія), Юя Осако ( "Кельн", Німеччина), Генки Нарагуті ( "Герта", Німеччина), Такасі Усамі ( "Фортуна", Німеччина), Кенью Сугімото ( "Сересо Осака", Японія), Юя Кубо ( "Гент", Бельгія), Сея Накадзіма ( "Токіо", Японія).

Поєдинок Україна - Японія пройде 27 березня в бельгійському Льєжі.

Нагадаємо, раніше головний тренер збірної України Андрій Шевченко також назвав список футболістів на матч з Японією, а також Саудівською Аравією.

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Теги: Збірна України, Японія, Футбол
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