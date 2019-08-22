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Збірна України проведе тренування на штучному полі

Новини » Спорт    22.08.2019 - 13:45
Збірна України проведе тренування на штучному полі
Фото: гравці збірної України (Павло Кубанов/ffu.ua)

Це необхідно перед матчем відбору до Євро -2020

Національна команда України проведе заняття на штучному газоні в Ірпені, що під Києвом. Як повідомляється на сайті Української федерації футболу, таке тренування необхідне, оскільки відбірний поєдинок до Євро-2020 із Литвою у Вільнюсі проходитиме саме на штучному покритті.

"Синьо-жовті зберуться на свій вересневий збір 2 вересня. Після кваліфікаційної гри з Литвою, що розпочнеться 7 вересня о 19:00 за київським часом, "синьо-жовті" перемістяться до Дніпра.

10 вересня о 21:30 на стадіоні "Дніпро-Арена" розпочнеться товариський матч між збірними України і Нігерії, після якого програму вересневого збору буде вичерпано.

Відзначимо, що на спаринг із триразовим чемпіоном Африки підопічні Андрія Шевченка вийдуть в резервній формі білого кольору. Це перше використання такого комплекту в поєдинках, який був представлений ще ​​у вересні минулого року.

Нагадаємо, збірна України вперше в історії проведе матч у Запоріжжі. Українська команда проведе товариський матч проти Естонії 14 листопада на стадіоні "Славутич-Арена".

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