Гутцайт стал президентом НОК. Также избраны новые члены комитета: подробности

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт стал новым президентом Национального олимпийского комитета.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт "НОК Украины".

В ходе отчетно-избирательной ассамблеи НОК за кандидатуру Гутцайта проголосовали 123 делегата. Также на пост президента НОК претендовал Жан Беленюк (22 делегата) и Игорь Малинский (2 делегата). Как отмечает "Радио свобода", новыми членами Национального олимпийского комитета период 2022-2026 годов стали: Григорий Суркис;

Александр Усик;

Андрей Шевченко;

Марина Бех-Романчук;

Лилия Подкопаева и другие. В частности, в персональный состав членов НОК включили: представителей Федерации стрельбы из лука Нестора Шуфрича и Елену Садовничу;

представителей Федерации плавания Андрея Власкова и Виктора Мица. Чем отличился Гутцайт: олимпийский чемпион по фехтованию на Играх 1992 года в Барселоне;

тренер и президент федерации фехтования Украины;

в 2018 году возглавлял должность директора Департамента молодежи и спорта Киевской городской государственной администрации;

с 4 марта 2020 года - министр молодежи и спорта Украины.