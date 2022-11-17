Гутцайт стал президентом НОК. Также избраны новые члены комитета: подробности
Фото: Вадим Гутцай, новый президент НОК (facebook.com/vgytzait)
Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт стал новым президентом Национального олимпийского комитета.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт "НОК Украины".
В ходе отчетно-избирательной ассамблеи НОК за кандидатуру Гутцайта проголосовали 123 делегата. Также на пост президента НОК претендовал Жан Беленюк (22 делегата) и Игорь Малинский (2 делегата).
Как отмечает "Радио свобода", новыми членами Национального олимпийского комитета период 2022-2026 годов стали:
- Григорий Суркис;
- Александр Усик;
- Андрей Шевченко;
- Марина Бех-Романчук;
- Лилия Подкопаева и другие.
В частности, в персональный состав членов НОК включили:
- представителей Федерации стрельбы из лука Нестора Шуфрича и Елену Садовничу;
- представителей Федерации плавания Андрея Власкова и Виктора Мица.
Чем отличился Гутцайт:
- олимпийский чемпион по фехтованию на Играх 1992 года в Барселоне;
- тренер и президент федерации фехтования Украины;
- в 2018 году возглавлял должность директора Департамента молодежи и спорта Киевской городской государственной администрации;
- с 4 марта 2020 года - министр молодежи и спорта Украины.
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