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Гутцайт стал президентом НОК. Также избраны новые члены комитета: подробности

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Четверг 17 ноября 2022 20:30
Гутцайт стал президентом НОК. Также избраны новые члены комитета: подробности Фото: Вадим Гутцай, новый президент НОК (facebook.com/vgytzait)
Автор: Сергей Пышкин

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт стал новым президентом Национального олимпийского комитета.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт "НОК Украины".

В ходе отчетно-избирательной ассамблеи НОК за кандидатуру Гутцайта проголосовали 123 делегата. Также на пост президента НОК претендовал Жан Беленюк (22 делегата) и Игорь Малинский (2 делегата).

Как отмечает "Радио свобода", новыми членами Национального олимпийского комитета период 2022-2026 годов стали:

  • Григорий Суркис;
  • Александр Усик;
  • Андрей Шевченко;
  • Марина Бех-Романчук;
  • Лилия Подкопаева и другие.

В частности, в персональный состав членов НОК включили:

  • представителей Федерации стрельбы из лука Нестора Шуфрича и Елену Садовничу;
  • представителей Федерации плавания Андрея Власкова и Виктора Мица.

Чем отличился Гутцайт:

  • олимпийский чемпион по фехтованию на Играх 1992 года в Барселоне;
  • тренер и президент федерации фехтования Украины;
  • в 2018 году возглавлял должность директора Департамента молодежи и спорта Киевской городской государственной администрации;
  • с 4 марта 2020 года - министр молодежи и спорта Украины.

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