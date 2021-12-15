Шевченко здобув першу перемогу в якості головного тренера "Дженоа"
Фото: головний тренер "Дженоа" Андрій Шевченко (facebook.com/genoaCFCofficial)
Андрій Шевченко здобув першу перемогу в якості головного тренера "Дженоа". Клуб Шевченка обіграв "Салернітану" в поєдинку другого раунду Кубка Італії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook клубу "Дженоа".
Це перша перемога для "Дженоа" в шести матчах під керівництвом Шевченка. При цьому в Серії А за українця команда один раз зіграла внічию і чотири рази програла.
В 1/8 фіналу Кубка Італії "гріффони" зустрінуться з "Міланом". Там суперником "Дженоа" стане "Мілан", якому Шевченко віддав кращі роки своєї ігрової кар'єри. Варто відзначити, що "Дженоа" приймала "Мілан" в чемпіонаті Італії 1 грудня і була розгромлена з рахунком 0:3.
Раніше ми писали, що Шевченко очолив італійський клуб "Дженоа".