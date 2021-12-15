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Шевченко здобув першу перемогу в якості головного тренера "Дженоа"

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Італія, Середа 15 грудня 2021 01:58
Шевченко здобув першу перемогу в якості головного тренера "Дженоа" Фото: головний тренер "Дженоа" Андрій Шевченко (facebook.com/genoaCFCofficial)
Автор: Анна Полисученко

Андрій Шевченко здобув першу перемогу в якості головного тренера "Дженоа". Клуб Шевченка обіграв "Салернітану" в поєдинку другого раунду Кубка Італії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook клубу "Дженоа".

Це перша перемога для "Дженоа" в шести матчах під керівництвом Шевченка. При цьому в Серії А за українця команда один раз зіграла внічию і чотири рази програла.

В 1/8 фіналу Кубка Італії "гріффони" зустрінуться з "Міланом". Там суперником "Дженоа" стане "Мілан", якому Шевченко віддав кращі роки своєї ігрової кар'єри. Варто відзначити, що "Дженоа" приймала "Мілан" в чемпіонаті Італії 1 грудня і була розгромлена з рахунком 0:3.

Раніше ми писали, що Шевченко очолив італійський клуб "Дженоа".

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Андрій Шевченко
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