ru ua
Ср, 15 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Шевченко одержал первую победу в качестве главного тренера "Дженоа"

Новина українською →
Италия, Среда 15 декабря 2021 01:58
Шевченко одержал первую победу в качестве главного тренера "Дженоа" Фото: главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко (facebook.com/genoaCFCofficial)
Автор: Анна Полисученко

Андрей Шевченко одержал первую победу в качестве главного тренера "Дженоа". Клуб Шевченко обыграл "Салернитану" в поединке второго раунда Кубка Италии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook клуба "Дженоа".

Это первая победа для "Дженоа" в шести матчах под руководством Шевченко. При этом в Серии А при украинце команда один раз сыграла вничью и четыре раза проиграла.

В 1/8 финала Кубка Италии "гриффоны" встретятся с "Миланом". Там соперником "Дженоа" станет "Милан", которому Шевченко отдал лучшие годы своей игровой карьеры. Стоит отметить, что "Дженоа" принимала "Милан" в чемпионате Италии 1 декабря и была разгромлена со счетом 0:3.

Ранее мы писали, что Шевченко возглавил итальянский клуб "Дженоа".

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей Шевченко
NEWS
Цены выросли. Во сколько украинцам обойдется новогодний стол
Цены выросли. Во сколько украинцам обойдется новогодний стол
DAILY
Гривна против доллара. Упадет ли обменный курс в 2022 году и чего ждут в банках
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Гривна против доллара. Упадет ли обменный курс в 2022 году и чего ждут в банках