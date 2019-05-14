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До збірної України викликаний захисник з чемпіонату Молдови

Новини » Спорт    14.05.2019 - 14:13
До збірної України викликаний захисник з чемпіонату Молдови
Фото: Мирослав Мазур (vorskla.com.ua)

20-річний захисник уперше отримав виклик до національної команди

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав в розташування національної команди молодого захисника "Ворскли" Мирослава Мазура, який нині виступає в оренді за молдавський "Сфінтул Георге". Про це повідомляється на сайті полтавського клубу.

Відзначимо, що в червні українська збірна зіграє два матчі в рамках відбіркового турніру на Євро-2020 проти Сербії та Люксембургу.

Команда 20-річного оборонця в поточному сезону пробилася в фінал Кубка Молдови і розташовується на другому місці в турнірній таблиці місцевої першості.

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