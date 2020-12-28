Шевченко назвав умови для втручання НБУ в ситуацію на валютному ринку

Фото: Кирило Шевченко (Віталій Носач, РБК-Україна)

НБУ купує або продає валюту лише у разі значних дисбалансів на ринку

Національний банк України (НБУ) продовжить політику плаваючого курсу гривні до долара. Центробанк втручається в ситуацію на ринку в разі значного збільшення попиту або пропозиції.

Про це сказав голова НБУ Кирило Шевченко в інтерв’ю виданню "Економічна правда".

"Наша ключова політика - це політика плаваючого курсу. Вона збережена протягом всіх місяців і буде збережена, поки я тут працюю", - сказав він.

За його словами, НБУ буде стримувати зміцнення гривні у разі надлишку валютних надходжень. "Якщо буде великий попит і ми будемо як Національний банк змушені згладжувати коливання, то ми будемо викуповувати", - сказав він.

Шевченко також нагадав, що у Національного банку немає жодних таргетів до курсу гривні.

"Коли йдеться про курс, який закладається в бюджет, то це курс, який закладається на базі макропрогнозу Міністерства економіки, а не Національного банку. У нас є свої внутрішні розрахунки і вони іноді більш консервативні, ніж розрахунки Міністерства економіки. Це стосується не лише курсу, а і ВВП. Банкіри - консервативні люди, і так і має бути", - додав голова НБУ.

Нагадаємо, Рада Національного банку України (НБУ) 10 вересня ухвалила Основні засади грошово-кредитної політики на 2021 рік і середньострокову перспективу. Згідно з документом НБУ дотримуватиметься й надалі режиму плаваючого курсоутворення і не таргетуватиме досягнення певного рівня або діапазону обмінного курсу.

Нагадаємо, НБУ протягом тижня 21-24 грудня 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 43,10 млн доларів. Таким чином, НБУ вийшов на ринок з продажем валюти вперше початку листопада. При цьому в попередні два тижні на ринку спостерігався надлишок пропозиції і НБУ купував валюту.