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Шевченко назвал условия для вмешательства НБУ в ситуацию на валютном рынке

Киев, Понедельник 28 декабря 2020 14:08
Шевченко назвал условия для вмешательства НБУ в ситуацию на валютном рынке
Фото: Кирилл Шевченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

НБУ покупает или продает валюту только в случае значительных дисбалансов на рынке

Национальный банк Украины (НБУ) продолжит политику плавающего курса гривны к доллару. Центробанк вмешивается в ситуацию на рынке в случае значительного увеличения спроса или предложения.

Об этом сказал глава НБУ Кирилл Шевченко в интервью изданию "Экономическая правда".

"Наша ключевая политика - это политика плавающего курса. Она сохранена в течение всех месяцев и будет сохранена, пока я здесь работаю", - сказал он.

По его словам, НБУ будет сдерживать укрепление гривны в случае избытка валютных поступлений. "Если будет большой спрос и мы будем как Национальный банк вынуждены сглаживать колебания, то мы будем выкупать", - сказал он.

Шевченко также напомнил, что у Национального банка нет никаких таргетов по курсу гривны.

"Когда речь идет о курсе, который закладывается в бюджет, то это курс, который закладывается на базе макропрогноза Министерства экономики, а не Национального банка. У нас есть свои внутренние расчеты и они иногда более консервативны, чем расчеты Министерства экономики. Это касается не только курса, но и ВВП. Банкиры - консервативные люди, и так и должно быть", - добавил глава НБУ.

Напомним, Совет Национального банка Украины (НБУ) 10 сентября утвердил Основные принципы денежно-кредитной политики на 2021 год и среднесрочную перспективу. Согласно документу НБУ будет придерживаться и в дальнейшем режима плавающего курсообразования и не будет таргетировать достижение определенного уровня или диапазона обменного курса.

Напомним, НБУ в течение недели 21-24 декабря 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 43,10 млн долларов. Таким образом, НБУ вышел на рынок с продажей валюты впервые начала ноября. При этом в предыдущие две недели на рынке наблюдался избыток предложения и НБУ покупал валюту.

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