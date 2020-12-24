НБУ відновив продаж валюти на міжбанку для підтримки гривні

Центробанк вийшов з продажем валюти вперше з початку листопада

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 21-24 грудня 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 43,10 млн доларів. При цьому центробанк не проводив інтервенції з купівлі валюти.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Таким чином, НБУ вийшов на ринок з продажем валюти вперше почав листопада. При цьому в попередні два тижні на ринку спостерігався надлишок пропозиції і НБУ купував валюту.

За даними центробанку, всього з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 4929,00 млн доларів і продав на 3844,70 млн доларів. З початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком склала 1084,30 млн доларів.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) на 28 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,35 гривень за долар. За минулий тиждень курс виріс на 1,9% (з 27,82 на 21 грудня).

За прогнозом аналітиків, до кінця року курс може залишитися близько рівня 28,20 гривень за долар.

Відзначимо, за прогнозом НБУ, рекордні виплати з бюджету наприкінці 2020 року можуть призвести до тиску на курс гривні.