Плаваючий курс гривні та низька інфляція: ухвалені Основні засади політики НБУ

Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Поряд з традиційними цілями НБУ намагатиметься підтримати зростання економіки

Рада Національного банку України (НБУ) 10 вересня ухвалила Основні засади грошово-кредитної політики на 2021 рік і середньострокову перспективу. Документ розроблений на основі пропозицій правління НБУ.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається в повідомленні, відповідно до документу, наступного року НБУ:

продовжуватиме політику таргетування інфляції для забезпечення цінової й фінансової стабільності, а також сприяння стійким темпам приросту ВВП;

підтримуватиме темпи зростання цін у середньостроковій перспективі на рівні 5% із допустимим діапазоном відхилень 1 в.п.;

дотримуватиметься й надалі режиму плаваючого курсоутворення і не таргетуватиме досягнення певного рівня або діапазону обмінного курсу.

Згідно з документом, монетарна політика базуватиметься на принципах інституційної, фінансової та операційної незалежності НБУ. Головними критеріями її успішності залишатиметься заякореність інфляційних очікувань на рівні цільового показника та відповідність фактичної інфляції її цільовим значенням у середньостроковій перспективі. Рішення з монетарної політики й надалі матимуть перспективний характер, тобто будуть спрямовуватися на приведення інфляції до цілі 5% на горизонті 9-18 місяців.

"Основні засади грошово-кредитної політики на 2021 рік - це сигнал бізнесу та експертній спільноті про послідовність нашої політики. Низька та стабільна інфляція залишається нашим пріоритетом. Водночас НБУ ставить перед собою амбітне завдання не тільки підтримувати помірні темпи зростання цін, але й пожвавити банківське кредитування, сприяти здешевленню і подовженню строковості фінансових ресурсів для розвитку реального сектору економіки", - зазначив голова НБУ Кирило Шевченко.

Зазначимо, правління Національного банку (НБУ) подало на громадське обговорення проект "Основних принципів грошово-кредитної політики на 2021 рік та середньострокову перспективу".

Як зазначається в проекті, "у 2021 році і в подальшому НБУ продовжить застосування монетарного режиму гнучкого інфляційного таргетування, що спирається на плаваючий обмінний курс, з акцентом на підтримання фінансової стабільності та забезпечення стійких темпів економічного зростання".

Як повідомляло РБК-Україна, НБУ відмовився від зниження облікової ставки до кінця року. Заступник голови НБУ Дмитро Сологуб зазначив, що ставка НБУ (6,0%) знаходиться нижче нейтрального рівня, тобто Україна вже знаходиться у фазі м'якою монетарної політики.