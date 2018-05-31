Збірна України зіграла внічию з командою Марокко

Перший товариський поєдинок між командами завершився по нулях

Збірні Марокко і України провели товариський матч вна нейтральному швейцарському поле в місті Каруж на стадіоні "Стад де Женев". Зустріч завершилася нічиєю - 0:0.

Марокканці, котораяие готуються до чемпіонату світу-2018, частіше атакували, були ближче до того, щоб відкрити рахунок, але нічия збереглася до фінального свистка.

Команда Андрія Шевченка пропустить майбутній мундіаль, а марокканці зіграють в групі з Іспанією, Португалією і Іраном.