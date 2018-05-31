Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Збірна України зіграла внічию з командою Марокко

НовиниСпорт    31.05.2018 - 23:08
Фото: Марокко -Україна (twitter.com/EnMaroc)
Фото: Марокко -Україна (twitter.com/EnMaroc)

Перший товариський поєдинок між командами завершився по нулях

Збірні Марокко і України провели товариський матч вна нейтральному швейцарському поле в місті Каруж на стадіоні "Стад де Женев". Зустріч завершилася нічиєю - 0:0.

Марокканці, котораяие готуються до чемпіонату світу-2018, частіше атакували, були ближче до того, щоб відкрити рахунок, але нічия збереглася до фінального свистка.

Команда Андрія Шевченка пропустить майбутній мундіаль, а марокканці зіграють в групі з Іспанією, Португалією і Іраном.

Марокко - Україна: онлайн трансляція Матч Албанія - Україна офіційно призначено на 3 червня в Евіані
Теги публікації: Збірна України, Марокко, Футбол  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Бабченко живий: реакція соцмереж на блискучу спецоперацію силовиків
"Останній випадок був кричущим": в Єгипті розповіли про різницю між українськими та російськими туристами
"Бийте хо*лов": у київській маршрутці помітили сепаратиста
У центрі Києва осквернили банер з обличчям Степана Бандери (фото)
On Top