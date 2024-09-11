Шевченковскую премию будут присуждать по-новому: что изменил указ Зеленского

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ .

Кто именно может получить премию и в каких номинациях

Согласно утвержденным указом положениям, Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко является государственной наградой за выдающиеся произведения литературы и искусства, публицистики и журналистики, которые:

являются вершинным духовным достоянием украинского народа

утверждают высокие гуманистические идеалы

обогащают историческую память народа, его национальное сознание и самобытность

направлены на создание государства и демократизацию украинского общества

Шевченковскую премию могут присуждать как гражданам Украины, так и иностранцам или лицам без гражданства. При этом человек, которому присуждена премия (или группа лиц, творческий коллектив), именуется лауреатом Национальной премии.

Присуждение премии человеку, являющемуся ее лауреатом, не производится во второй раз и не может быть проведено посмертно.

Ежегодно присуждается до восьми Национальных премий по следующим номинациям:

литература

литературоведение и искусствоведение

публицистика и журналистика

музыкальное искусство

театральное искусство

киноискусство

визуальные искусства

декоративно-прикладное искусство (эта номинация - новая)

Получить премию могут создатели (авторы или исполнители) новых оригинальных произведений, опубликованных (выпущенных в свет) за последние пять лет (но не позднее чем за полгода до их выдвижения на соискание премии).

Конкурс, по результатам которого присуждается премия, проводит Комитет по национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Состоит он из трех туров.

При этом в 2024 году выдвигать кандидатов на конкурс могут только культурные институции (хотя раньше рекомендовать произведения и людей к участию могли эксперты и члены Шевченковского комитета).

Лауреату Национальной премии вручаются диплом и почетный знак, а также выплачивается денежное вознаграждение в сумме 160 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (в соответствии с установленным законом размером прожиточного минимума по состоянию на 1 января года представления произведений для участия в конкурсе).

Следовательно, если по состоянию на 2024 год прожиточный минимум на одного трудоспособного человека составляет 3028 грн, сумма вознаграждения может составлять около 484 480 грн.

Вручение диплома и почетного знака Национальной премии осуществляется президентом - как правило, во время торжественного празднования дня рождения Тараса Шевченко 9 марта.