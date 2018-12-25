Суд Росії відмовив у достроковому звільненні засудженому у "справі Хізб ут-Тахрір"

Фото: Нурі Прімов (RFE/RL)

Колонія республіки Марій Ел РФ дала Нурі Прімову негативну характеристику

Суддя Совєтського районного суду республіки Марій Ел Російської Федерації Олена Якимова відмовила в умовно-достроковому звільненні незаконно засудженому фігуранту севастопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Нурі Прімову. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим. Реалії".

Причиною відмови суду, за інформацією видання, стала негативна характеристика, яку дала Прімову колонія №5 республіки, де він відбуває покарання.

Зокрема, в характеристиці були вказані 35 випадків дисциплінарних стягнень.

Прімов відмовився від адвоката на час засідання і захищав себе сам.

У вересні 2017 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив кримчан Ферата Сайфуллаєва, Рустема Ваїтова і Нурі Прімова до п'яти років виправній колонії загального режиму у "справі Хізб ут-Тахрір".

Нагадаємо, 24 грудня російський суд оголосив вирок черговим незаконно затриманим у "справі Хізб ут-Тахрір". Руслан Абільтаров, Ремзі Меметов та Зеврі Абсеїтов були засуджені до 9 років колонії суворого режиму. Енвер Мамутов - до 17 років колонії.