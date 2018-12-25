ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Суд Росії відмовив у достроковому звільненні засудженому у "справі Хізб ут-Тахрір"

Новини » Суспільство    25.12.2018 - 01:49
Суд Росії відмовив у достроковому звільненні засудженому у "справі Хізб ут-Тахрір"
Фото: Нурі Прімов (RFE/RL)

Колонія республіки Марій Ел РФ дала Нурі Прімову негативну характеристику

Суддя Совєтського районного суду республіки Марій Ел Російської Федерації Олена Якимова відмовила в умовно-достроковому звільненні незаконно засудженому фігуранту севастопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Нурі Прімову. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим. Реалії".

Причиною відмови суду, за інформацією видання, стала негативна характеристика, яку дала Прімову колонія №5 республіки, де він відбуває покарання.

Зокрема, в характеристиці були вказані 35 випадків дисциплінарних стягнень.

Прімов відмовився від адвоката на час засідання і захищав себе сам.

У вересні 2017 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив кримчан Ферата Сайфуллаєва, Рустема Ваїтова і Нурі Прімова до п'яти років виправній колонії загального режиму у "справі Хізб ут-Тахрір".

Нагадаємо, 24 грудня російський суд оголосив вирок черговим незаконно затриманим у "справі Хізб ут-Тахрір". Руслан Абільтаров, Ремзі Меметов та Зеврі Абсеїтов були засуджені до 9 років колонії суворого режиму. Енвер Мамутов - до 17 років колонії.

"Суд" у Криму залишив під вартою ще одного українського моряка У МЗС відреагували на рішення суду РФ у "справі Хізб ут-Тахрір"
Новини України КримСуд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся