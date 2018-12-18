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Денісова вимагає припинити порушення прав політв'язня Мустафаєва

Новини » Політика    18.12.2018 - 20:59
Денісова вимагає припинити порушення прав політв'язня Мустафаєва
Фото: Сервер Мустафаєв (facebook.com/server.mustafayev)

Кримського татарина помістили до психлікарні

Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова направила листа російському омбудсмену Тетяні Москальковій з вимогою вжити заходів для припинення порушення прав політв'язня Сервера Мустафаєва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Денісової. 

За словами омбудсмена, нещодавно адвокат утримуваного в СІЗО Сімферополя за так званою "терористичною статтею" Мустафаєва повідомив, що його підзахисного на місяць помістили у психіатричну лікарню для, начебто, виявлення "вменяемости".

"Це кричуще порушення прав Сервера Мустафаєва та приниження людської гідності, що може бути небезпечним для його як фізичного, так і психічного здоров’я. Я звернулася до Уповноваженого з прав людини у Російській Федерації Тетяни Москалькової з проханням вжити заходів для припинення порушення прав українця Сервера Мустафаєва", - написала Денісова. 

Денісова вимагає припинити порушення прав політв'язня Мустафаєва

Нагадаємо, 21 травня в окупованому Бахчисараї (Крим) спецслужби Російської Федерації провели обшуки та затримали двох кримськотатарських активістів, у тому числі й представника "Кримської солідарності" Сервера Мустафаєва, за підозрою в участі в організації "Хізб ут-Тахрір". Пізніше Мустафаєва заарештували. 

РБК-Україна повідомляло, що Мустафаєв написав листа євродепутату Ребецці Гармс. У своєму листі Мустафаєв попросив Гармс звернути увагу міжнародної спільноти на політичні переслідування громадян в окупованому Криму.

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