Шесть погибших и семеро раненых. Россияне снова обстреляли Донецкую область

Российские войска во вторник, 4 апреля, обстреляли ракетами, артиллерией и РСЗО "Град" населенные пункты северной части Донецкой области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Донецкой областной прокуратуры.

Как сообщили в ведомстве, в результате обстрелов шесть человек, в возрасте от 57 до 64 лет, погибли, еще семь получили разные ранения.

"В городах Бахмути, Горняке, селе Очеретино ранение получили семь мирных жителей. Взрывными волнами и обломками снарядов повреждены жилые дома, хозяйственные постройки", - говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляются досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Фото: обстрел Донецкой области (t.me/pgo_gov_ua)