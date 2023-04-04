ua ru
Вт, 04 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Шестеро загиблих і семеро поранених. Росіяни знову обстріляли Донецьку область

Новость на русском →
Україна, Вівторок 04 квітня 2023 22:24
Шестеро загиблих і семеро поранених. Росіяни знову обстріляли Донецьку область Фото: росіяни знову обстріляли Донецьку область (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські війська у вівторок, 4 квітня, обстріляли ракетами, артилерією та РСЗВ "Град" населені пункти північної частини Донецької області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням Telegram-канал Донецької обласної прокуратури.

Як повідомили у відомстві, в результаті обстрілів шість людей, віком від 57 до 64 років, загинули, ще сім отримали різні поранення.

"У містах Бахмуті, Гірнику, селі Очеретине поранення отримали семеро мирних мешканців. Вибуховими хвилями та уламками снарядів пошкоджено житлові будинки, господарські споруди", - сказано в повідомленні.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюються досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Фото: обстріл Донецької області (t.me/pgo_gov_ua)

Нагадаємо, що російські окупанти у Сєвєродонецьку (Луганська область) не відновили систему каналізації, вона забруднює навколишні водоймища.

У тимчасово окупованому Сєвєродонецьку (Луганська область) значно ускладнилася гуманітарна ситуація. У місті спостерігаються перебої з електрикою, також на вулицях розвелися щури.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас Донецька область Війна Росії проти України
NEWS
Арешт скасовано. Трамп залишив залу суду після зачитування звинувачень
Арешт скасовано. Трамп залишив залу суду після зачитування звинувачень
DAILY
Крок до перемоги. Від чого залежить успіх наступу ЗСУ і як він може змінити війну
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Крок до перемоги. Від чого залежить успіх наступу ЗСУ і як він може змінити війну