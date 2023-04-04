Шестеро загиблих і семеро поранених. Росіяни знову обстріляли Донецьку область

Російські війська у вівторок, 4 квітня, обстріляли ракетами, артилерією та РСЗВ "Град" населені пункти північної частини Донецької області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням Telegram-канал Донецької обласної прокуратури.

Як повідомили у відомстві, в результаті обстрілів шість людей, віком від 57 до 64 років, загинули, ще сім отримали різні поранення.

"У містах Бахмуті, Гірнику, селі Очеретине поранення отримали семеро мирних мешканців. Вибуховими хвилями та уламками снарядів пошкоджено житлові будинки, господарські споруди", - сказано в повідомленні.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюються досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Фото: обстріл Донецької області (t.me/pgo_gov_ua)