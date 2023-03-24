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РФ в Северодонецке не восстанавливает систему канализации, стоки загрязняют Северский Донец

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Северодонецк, Пятница 24 марта 2023 20:38
РФ в Северодонецке не восстанавливает систему канализации, стоки загрязняют Северский Донец Фото: руководитель военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские оккупанты в Северодонецке (Луганская область) не восстановили систему канализации, она загрязняет окружающие водоемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя военно-гражданской администрации Северодонецка Александра Стрюка.

"Оккупационная "администрация" создает условия для проживания исключительно для себя и своего окружения", - говорится в заявлении.

Отмечается, что источниками получения дохода в городе есть стихийная торговля и вспомогательные строительные работы. Другого захватчики местным людям не предложили. В настоящее время в общине проживает до 15 тысяч человек.

"Система канализации в Северодонецке не работает. Стоки механическим потоком загрязняют Северский Донец", - сказал Стрюк.

Напомним, что во временно оккупированном Северодонецке (Луганская область) значительно усложнилась гуманитарная ситуация. В городе наблюдаются перебои с электричеством, также на улицах развелись крысы.

Президент Украины Владимир Зеленский создал военную администрацию в Северодонецке Луганской области.

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