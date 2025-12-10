RU

Шестеро детей в Сумах пострадали из-за легкомысленного обращения с оружием взрослого

Иллюстративное фото: человек с оружием (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

В Сумах ранены шестеро детей из-за опасного и безответственного обращения с оружием взрослого человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОГА Олега Григорова в Telegram.

Шестеро детей, самому младшему из которых 13 лет, пострадали: травмы они получили из-за опасного и безответственного обращения с оружием взрослого.

Пятеро детей в больнице под наблюдением медиков, один ребенок - на амбулаторном лечении. Угрозы их жизни нет, отметил глава ОВА.

По его словам, правоохранители сработали оперативно: подозреваемый задержан. Далее - работа следствия и неотвратимое наказание, подчеркнул Олег Григоров.

"Любая легкомысленность с оружием имеет последствия. И сегодня эти последствия коснулись детей, - говорится в информации главы ОВА. - Такие действия должны получить жесткую правовую оценку".

Подробностей чрезвычайного происшествия и обстоятельств, при которых дети получили травмы, он не привел.

 

Нелегальное владение оружием

Ранее РБК-Украина рассказывало, что Служба безопасности Украины и Нацполиция провели масштабную операцию в пяти регионах страны, нейтрализовав две преступные группы торговцев оружием.

Злоумышленники нелегально продавали криминальным группировкам трофейное оружие, вывезенное с деоккупированных территорий под видом волонтерской деятельности. Участники группировок восстанавливали оружие в подпольных мастерских, а клиентов искали через даркнет.

Также мы писали, что Верховная Рада поддержала законопроект №9538, позволяющий гражданским гражданам владеть и использовать огнестрельное оружие и боеприпасы, полученные от МВД, для защиты от вооруженной агрессии России.

