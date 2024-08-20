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Верховная Рада разрешила украинцам применение трофейного оружия для отражения агрессии РФ

Вторник 20 августа 2024 15:04
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Верховная Рада разрешила украинцам применение трофейного оружия для отражения агрессии РФ Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Парламент принял законопроект №9538, который предоставляет гражданским лицам право владеть и использовать полученное от МВД огнестрельное оружие и боеприпасы для защиты от вооруженной агрессии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий законопроект.

Украинцы смогут использовать трофейное оружие в течение военного положения и 90 дней после его завершения, при условии, что такое оружие будет задекларировано.

Закон также обязывает гражданских, которые нашли огнестрельное оружие, сообщить об этом в полицию в течение 24 часов для дальнейшей сдачи или декларирования.

При этом установлены ограничения на декларирование определенных видов оружия, таких как:

  • оружие калибра более 12,7 мм;
  • гладкоствольное оружие калибра более 23 мм;
  • пулеметы, гранатометы, минометы, огнеметы, ПЗРК и тому подобное.

Гражданские лица обязаны сдать найденное и задекларированное оружие и неиспользованные боеприпасы в полицию не позднее чем через 90 дней после окончания военного положения. Повторное получение оружия в собственность возможно через три месяца после сдачи для проверки в полицию.

Также в течение этих 90 дней нужно сдать оружие, полученное от государства для защиты от агрессии РФ.

Оборот оружия

Недавно президент Владимир Зеленский призвал Верховную Раду срочно собраться для рассмотрения оборонного пакета законопроектов. По словам президента, одним из ключевых вопросов является урегулирование трофейного оружия, которое украинские военные получают в боях.

В августе 2022 года Министерство внутренних дел Украины заявляло о возможности принятия закона о легализации оружия, который позволит украинцам покупать пистолеты и другое огнестрельное оружие для защиты своих домов.

Кроме того, в июне прошлого года в Украине был запущен Единый реестр оружия. Благодаря этому реестру украинцы смогут легче получить разрешение на приобретение оружия, без необходимости посещать полицейские органы.

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