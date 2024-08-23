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В Украине разоблачили две банды черных оружейников: продавали криминалитету трофеи

Киев, Пятница 23 августа 2024 13:44
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В Украине разоблачили две банды черных оружейников: продавали криминалитету трофеи Фото: СБУ разоблачила черных торговцев оружием (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители разоблачили две группы незаконных торговцев оружием. Злоумышленники продавали криминальным авторитетам трофейное оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Операция была проведена СБУ и Национальной полицией в пяти регионах Украины. В Киевской, Запорожской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях нейтрализованы две преступные группировки торговцев оружием.

Злоумышленники пытались нелегально продать криминалитет вооружения, которое находили в деоккупированных регионах Украины. У фигурантов изъяли арсенал российских автоматов Калашникова, боевых гранат и более 50 тысяч патронов разного калибра.

Правоохранители задержали девять участников банд. Они вывозили трофеи из бывших мест боевых действий под видом волонтеров. Также фигуранты восстанавливали оружие в подпольных мастерских, которое обустроили в гаражах в Киеве.

Злоумышленники отправляли "заказы" по почте, а деньги за них получали на банковские карты, оформленные на подставных лиц. Фигуранты подыскивали клиентов через "рекламные" объявления в даркнете. Таким образом, фигуранты пытались продать партию автоматов и пистолетов с патронами к ним. СБУ заблокировала схему.

Во время обыска по местам жительства задержанных дополнительно обнаружено:

  • партию автоматов и пистолетов с комплектующими;
  • 10 тысяч патронов разного калибра;
  • почти 10 млн гривен, предположительно полученных преступным путем.

Всем задержанным объявили подозрение по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием). Злоумышленникам грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Фото: СБУ разоблачила незаконных торговцев оружием (ssu.gov.ua)

Напомним, недавно СБУ поймала предпринимателя, который поставлял для ВСУ тысячу бракованных FPV-дронов.

Также правоохранители разоблачили масштабную коррупционную схему, участники которой разворовали средства, выделенные на защиту танков для ВСУ.

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