Шестеро дітей у Сумах постраждали через легковажність зі зброєю дорослого

Ілюстративне фото: людина зі зброєю (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

У Сумах поранені шестеро дітей через небезпечне та безвідповідальне поводження зі зброєю дорослої людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Олега Григорова в Telegram.

Шестеро дітей, наймолодшому з яких 13 років, постраждали: травми вони отримали через небезпечне та безвідповідальне поводження зі зброєю дорослого.

П'ятеро дітей у лікарні під наглядом медиків, одна дитина – на амбулаторному лікуванні. Загрози їхньому життю немає, зазначив голова ОВА. 

За його словами, правоохоронці спрацювали оперативно: підозрюваного затримано. Далі - робота слідства і невідворотне покарання, наголосив Олег Григоров. 

"Будь-яка легковажність зі зброєю має наслідки. І сьогодні ці наслідки торкнулися дітей, - ідеться у дописі голови ОВА. - Такі дії мають отримати жорстку правову оцінку".

Подробиць надзвичайної події та обставин, за яких діти отримали травми, він не навів. 

Нелегальне володіння зброєю

Раніше РБК-Україна розповідало, що Служба безпеки України та Нацполіція провели масштабну операцію у п’яти регіонах країни, нейтралізувавши дві злочинні групи торговців зброєю.

Зловмисники нелегально продавали кримінальним угрупованням трофейну зброю, вивезену з деокупованих територій під виглядом волонтерської діяльності. Учасники угруповань відновлювали зброю у підпільних майстернях, а клієнтів шукали через даркнет.

Також ми писали, що Верховна Рада підтримала законопроєкт №9538, що дозволяє цивільним громадянам володіти та використовувати вогнепальну зброю та боєприпаси, отримані від МВС, для захисту від збройної агресії Росії.

