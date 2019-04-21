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На шість дільниць не допустили представників екзит-полу

Новини » Вибори 2019    21.04.2019 - 17:15
На шість дільниць не допустили представників екзит-полу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Опитування проводяться на 300 дільницях

На шести виборчих дільницях України під час другого туру президентських виборів 2019 не дозволили працювати інтерв’юерам Національного екзит-полу, який проводиться Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Київським міжнародним інститутом соціології. Про це повідомляє "Укрінформ"

Голова Наглядової ради національного екзит-полу 2019 Євген Бистрицький заявив, що екзит-пол націлений на те, щоб не було фальсифікацій.

"Що неприємно і що залежить від неосвіченості керівників виборчих дільниць, - за даними КМІС, на шість дільниць не допустили представників екзит-полу. Це невігластво, бо екзит-пол не працює всередині дільниць, а на виході з них. Також я хотів наголосити на тому, що незважаючи на результати голосування, кожен відсоток надзвичайно важливий - екзит-пол націлений на те, щоб не було фальсифікацій", - сказав Бистрицький.

Зазначається, що опитування проводяться на 300 дільницях, тобто по 150 для кожної соціологічної компанії: КМІСу та Центру Разумкова. На кожній дільниці працюють по дві-три особи. Загалом задіяно близько 750 інтерв’юерів.

Нагадаємо, на другому турі виборів в Україні явка виборців на 15:00 становила 45,26%. 

Зазначимо, що виборча дільниця у Лебединському у Донецькій області не працювала через небезпеку. Виборча дільниця знаходиться на лінії розмежування. Дільницю вже відкрили.

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