Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Опросы проводятся на 300 участках

На шести избирательных участках Украины во время второго тура президентских выборов 2019 не разрешили работать интервьюерам Национального экзит-пола, проводимого Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевским международным институтом социологии. Об этом сообщает "Укринформ".

Председатель Наблюдательного совета национального экзит-пола 2019 Евгений Быстрицкий заявил, что экзит-пол нацелен на то, чтобы не было фальсификаций.

"Что неприятно и зависит от необразованности руководителей избирательных участков, - по данным КМИС, на шесть участков не допустили представителей экзит-пола. Это невежество, потому что экзит-пол не работает внутри участков, а на выходе из них. Также я хотел подчеркнуть, что несмотря на результаты голосования, каждый процент чрезвычайно важный - экзит-пол нацелен на то, чтобы не было фальсификаций", - сказал Быстрицкий.

Отмечается, что опросы проводятся на 300 участках, то есть по 150 для каждой социологической компании: КМИСа и Центра Разумкова. На каждом участке работают по два-три лица. В общем задействовано около 750 интервьюеров.

Напомним, во втором туре выборов в Украине явка избирателей на 15:00 составила 45,26%.

Отметим, что избирательная участок в Лебединском в Донецкой области не работала из-за опасности. Избирательный участок находится на линии разграничения. Участок уже открыли.