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Шесть стран ЕС согласились принять 147 беженцев с судна у берегов Италии

Новости » Общество    16.08.2019 - 00:09
Шесть стран ЕС согласились принять 147 беженцев с судна у берегов Италии
Иллюстративное фото (twitter.com/Human Rights Watch)

Италия не позволяет мигрантам сходить на берег, пока их не согласится принять другая страна

Шесть стран Европы согласились принять 147 мигрантов из Ирана и Ирака, которые находятся на судне Open Arms с 2 августа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook премьер-министра Италии Джузеппе Конте.

Так, принять беженцев согласились Румыния, Германия, Франция, Португалия и Люксембург. Сейчас судно находится неподалеку от итальянского острова Лампедуза, однако до сих пор не получило разрешения зайти в его порт.

Как известно, испанское гуманитарное судно Open Arms с беженцами на борту с 2 августа ожидает в Средиземном море, пока его примет какой-то из европейских портов.

Административный суд в Риме своим решением в среду, 14 августа, позволил судну со спасенными беженцами в Средиземном море на борту войти в территориальные воды Италии.

Напомним, 31 июля власти Италии позволила 116 спасенным мигрантам сойти на берег с судна итальянской береговой охраны, на котором они находились больше недели. Это стало возможным после того, как пять европейских стран и церковные организации согласились их принять. Мигрантов с судна Bruno Gregoretti согласились принять Германия, Португалия, Франция, Люксембург и Ирландия, а также организации Католической церкви Италии.

РБК-Украина писало, что Нижняя палата итальянского парламента одобрила законопроект, согласно которому судам и организациям, которые спасают мигрантов в Средиземном море, может грозить штраф до одного миллиона евро в том случае, если они без разрешения властей войдут в итальянские территориальные воды.

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