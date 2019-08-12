Італія дозволила зійти на берег 29 мігрантам

Ілюстративне фото (twitter.com/Human Rights Watch)

Два човни з біженцями прибило до берегів Італії 11 серпня

До південного узбережжя Італії в неділю, 11 серпня, прибув вітрильник з 16 мігрантами на борту, більшість із яких - вихідці з Ірану та Іраку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на італійське видання RaiNews.

За інформацією порталу, патруль фінансової поліції виявив біженців біля берегів Апулії і доставив їх до порту міста Отранто.

Зазначається, що на борту втрильника перебували сім'ї з дітьми, а також двоє чоловіків, яких затримали за підозрою у нелегальному перевезенні людей.

Мігрантам надають підтримку працівники Червоного Хреста.

Раніше цього ж дня на острові Мареттімо на захід від Сицилії висадилися 13 мігрантів, які припливли на невеликому рибальському човні з Північної Африки.

Десять чоловіків, одна жінка і двоє дітей були доставлені в табір біженців, розташований поблизу міста Трапані на Сицилії.

Нагадаємо, 31 липня влада Італії дозволила 116 врятованих мігрантів зійти на берег із судна італійської берегової охорони, на якому вони перебували понад тиждень. Це стало можливим після того, як п'ять європейських країн і церковні організації погодилися їх прийняти. Мігрантів із судна Bruno Gregoretti погодилися прийняти Німеччина, Португалія, Франція, Люксембург та Ірландія, а також організації Католицької церкви Італії.