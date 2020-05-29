Шість пунктів пропуску відновили роботу на кордоні з Молдовою

Фото: перевірка на кордоні (dpsu.gov.ua)

Загалом в Україні сьогодні відновлено роботу 66 пунктів пропуску з українського боку

Сьогодні вранці, 29 травня, на кордоні з Молдовою свою роботу відновили шість пунктів пропуску. Зокрема, поновилася робота чотирьох автомобільних пунктів пропуску та ще двох залізничних.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Таким чином у Чернівецькій області відновили свою роботу два залізничних пункти пропуску такі як: "Мамалига-Крива", який розташований у Новоселицькому районі та "Кельменці-Ларга" у Кельменецькому районі.

Також поновилася робота чотирьох автомобільних пунктів пропуску. Зокрем, двох розташованих у Чернівецькій області: "Кельменці-Ларга" у Кельменецькому районі та "Сокиряни-Окниця" у Сокирянському районі. Крім того, два путнкти відкрились в Одеській області: "Маяки-Паланка-Удобне" у Білгород-Дністровському районі та "Серпневе - Басараб‘яска" у Тарутинському районі.

У Держприкордонслужбі зазначили, що на сьогодні в Україні з 0:00 відновлено роботу 66 пунктів пропуску з українського боку на державному кордоні з Республікою Молдова та країнами ЄС. Однак повноцінне відновлення пропуску на цих напрямках буде можливим, коли суміжні сторони відкриють пункти пропуску зі свого боку.

Зазначимо, задля протидії розповсюдження коронавірусної інфекції державний кордон України було закрито 27 березня. А з 28 березня Україна повністю припинила пасажирське авіасполучення. До батьківщини від тоді можна було повернутись через окремі пункти пропуску на кордоні пішки, або на власному автотранспорті.

Нагадаємо, 28 травня Кабінет міністрів опублікував постанову про відновлення роботи 66 пунктів пропуску на кордоні України.

Крім того, з 1 червня в рамках третього етапу ослаблення карантину в Україні планується відновлення роботи залізничного сполучення.

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Автор: Андрій Козловський