"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на майже 30 поїздів: список рейсів

Зараз можна придбати квитки на 29 рейсів
Сьогодні, 28 травня, відкрився продаж квитків ще на 3 поїзди. Таким чином, українці вже можуть придбати квитки на 29 рейсів.
Про це повідомляє "Укрзалізниця" на сторінці у Facebook.
Зазначимо, продаж квитків на західний напрямок досі залишається закритим.
Наразі на офіційному сайті компанії та у залізничних касах можна придбати квитки на рейси:
Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" анонсувала відновлення приміських поїздів у 10 областях країни.
Крім того, сьогодні "Укрзалізниця" опублікувала нові вимоги до роботи поїздів після відновлення залізничного сполучення з 1 червня.
Також РБК-Україна писало, що поки не планується відновлювати роботу плацкартних вагонів.
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Автор: Дмитро Левицький