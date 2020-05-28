"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на майже 30 поїздів: список рейсів

Фото: поїзд на вокзалі (РБК-Україна)

Зараз можна придбати квитки на 29 рейсів

Сьогодні, 28 травня, відкрився продаж квитків ще на 3 поїзди. Таким чином, українці вже можуть придбати квитки на 29 рейсів.

Про це повідомляє "Укрзалізниця" на сторінці у Facebook.

Зазначимо, продаж квитків на західний напрямок досі залишається закритим.

Наразі на офіційному сайті компанії та у залізничних касах можна придбати квитки на рейси:

№721/722 та №726/725 Київ-Харків;

№763/764 та №105/106 Київ-Одеса;

№711/712 Київ-Костянтинівка;

№740/739 Київ-Кривий Ріг;

№8/7 Одеса-Харків;

№20/19 Лисичанськ-Київ;

№53/54 Дніпро-Одеса;

№63/64 Харків-Київ;

№791/792 Київ-Кременчук;

№81/82 Харків-Новоолексіївка;

№125/126 Київ-Костянтинівка;

№10/9 Київ-Маріуполь;

№37/38 та №738-737 Київ-Запоріжжя;

№116/115 Київ-Бердянськ;

№136/135 і №734/733 Київ-Покровск

№76/75 Кривий Ріг-Київ

№102/101 і №766/765 Київ-Херсон

№12/11 Київ-Новоолексіївка

№79/80 Дніпро-Київ

№779/780 Суми-Київ/Вінниця;

№782/781 Київ-Черкаси;

№786/785 Київ-Шостка;

№790/789 Київ-Кропивницький.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" анонсувала відновлення приміських поїздів у 10 областях країни.

Крім того, сьогодні "Укрзалізниця" опублікувала нові вимоги до роботи поїздів після відновлення залізничного сполучення з 1 червня.

Також РБК-Україна писало, що поки не планується відновлювати роботу плацкартних вагонів.

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Автор: Дмитро Левицький