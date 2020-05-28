Україна відкриває десятки пунктів пропуску на кордоні: список

Фото: Україна відкриває КПП на кордоні (dpsu.gov.ua)

Загалом найближчим часом запрацюють до сотні КПП

Україна готує до відкриття ще 66 пунктів пропуску на державному кордоні. Нові КПП відкриваються на кордоні з Молдовою і країнами Євросоюзу.

Відповідну постанову Кабінету міністрів опубліковано на урядовому порталі.

Як розповів у коментарі РБК-Україна спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко, постанова про відкриття 66 пунктів пропуску не публікувалася тиждень, тому не могли відкрити пункти.

"У свою чергу, Держприкордонслужба вже поінформувала іноземних партнерів про можливі зміни і кількості пунктів пропуску на кожній ділянці, для того, щоб прикордонники сусідніх країн могли врахувати цю інформацію. Відповідно, ... щоб вони також мали можливість відновити пропуск зі свого боку", - зазначив Демченко.

Він також додав, що відкриття пунктів пропуску з українського боку не означає, що пропуск відразу відновиться.

Тим часом сьогодні постанова з'явилася, РБК-Україна приводить список відкритих КПП і тих, які мають відкритися вже завтра, 29 травня.

Автомобільні пункти пропуску

На кордоні з Польщею:

Волинська область - "Устилуг", "Ягодин"

Львівська область - "Смільниця", "Шегині", "Краковець", "Рава-Руська", "Грушів"

На кордоні зі Словаччиною:

Закарпатська область - "Ужгород", "Малий Березний"

На кордоні з Угорщиною

Закарпатська область - "Чоп" (Тиса), "Дзвінкове", "Косино", "Лужанка", "Вилок"

На кордоні з Румунією:

Закарпатська область - "Дяково", "Солотвино",

Чернівецька область - "Порубне"

На кордоні з Молдовою:

Чернівецька область - "Мамалига", "Подвір'ївка", "Зелена", "Кельменці", "Росошани", "Вашківці", "Сокиряни"

Вінницька область - "Бронниця", "Могилів-Подільський", "Велика Косниця", "Грабарівка", "Болгана", "Студена"

Одеська область - "Старокозаче", "Рені", "Долинське", "Виноградівка", "Табаки", "Залізничне", "Нові Трояни", "Малоярославець", "Серпневе", "Лісове", "Паланка" (Маяки-Удобне), "Градинці", "Кучурган", "Розалівка", "Гребеники", "Слов'яносербка", "Павлівка", "Платонове", "Дубове", "Федосіївка"

На кордоні з Білоруссю:

"Сеньківка" (Чернігівська область)

"Нові Яриловичі" (Чернігівська область)

"Виступовичі" (Житомирська область)

"Доманово" (Волинська область)

На кордоні з Російською Федерацією:

"Гоптівка" (Харківська область)

"Юнаківка" (Сумська область)

"Бачівськ" (Сумська область)

"Сеньківка" (Чернігівська область)

"Мілове" (Луганська область)

Пункти пропуску для пішого переходу

На кордоні з Польщею:

"Ягодин" (Волинська область)

"Шегині" (Львівська область)

"Краковець" (Львівська область)

"Рава-Руська" (Львівська область)

На кордоні зі Словаччиною

"Ужгород" (Закарпатська область)

На кордоні з Угорщиною

"Чоп" (Тиса) (Закарпатська область)

На кордоні з Румунією

"Дяково" (Закарпатська область)

"Порубне" (Чернівецька область)

На кордоні з Молдовою

"Старокозаче" (Одеська область)

"Рені" (Одеська область)

"Могилів-Подільський" (Вінницька область)

Пункти пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю залишаються закритими для пішого переходу

Крім того, будуть відкриті залізничні пункти пропуску "Рава-Руська" та "Хирів" на кордоні з Польщею, а також "Тересва" та "Ділове", що на кордоні з Румунією.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі повноцінно запрацюють не раніше 23 червня, оскільки новим наказом командувача ООС заборона на перетин діє до 23:59 годин 22 червня.



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Автор: РБК-Україна