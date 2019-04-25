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Шість гравців "Ман Сіті" потрапили в символічну збірну сезону АПЛ

Новини » Спорт    25.04.2019 - 12:25
Шість гравців "Ман Сіті" потрапили в символічну збірну сезону АПЛ
Фото: Поль Погба (manutd.com)

Команду представила асоціація професійних футболістів (PFA)

Асоціація професійних футболістів (PFA) оголосила символічну збірну нинішнього сезону англійської Прем'єр-ліги. Про це повідомляється в Twitter організації.

Команда складається з футболістів трьох клубів: шість з "Манчестер Сіті", чотири гравці "Ліверпуля", а також один з "Манчестер Юнайтед" - Поль Погба.

Примітно, що місце в команді не знайшлося вінгера "Ліверпуля" Мохамеду Салаху і нападаючому "Челсі" Едену Азару.

Повністю символічна збірна виглядає наступним чином:

Воротар: Едерсон Мораес ("Манчестер Сіті").
Захисники: Трент Александер-Арнолд, Ендрю Робертсон, Віргіл ван Дейк (всі - "Ліверпуль"), Емерік Лапорт ("Манчестер Сіті").
Півзахисники: Фернандіньо, Бернарду Сілва (обидва - "Манчестер Сіті"), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед").
Нападники: Рахім Стерлінг, Серхіо Агуеро (обидва - "Манчестер Сіті"), Садьо Мане ("Ліверпуль").

Нагадаємо, український лівий захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко гарантував собі медаль чемпіонату Англії.

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