Зінченко гарантував собі медаль чемпіонату Англії

Українець зіграв необхідний мінімум матчів в чемпіонаті
Український лівий захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко в матчі 28 туру чемпіонату Англії допоміг команді обіграти "Вест Хем" з рахунком 1:0. Як повідомляє iSport.ua, ця зустріч стала для 22-річного футболіста вже п'ятою у поточному сезоні Прем'єр-ліги і у всіх він вийшов в стартовому складі.
Your City team to take on West Ham tonight!— Manchester City (@ManCity) February 27, 2019
XI Ederson, Danilo, Kompany (C), Otamendi, Zinchenko, Gundogan, Silva, Mahrez, De Bruyne, Sane, Aguero
Subs Muric, Walker, Sterling, Bernardo, Mendy, Sandler, Foden
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#MCIWHU #mancity pic.twitter.com/jbB1R8cwcL
Таким чином, він заслужив право отримати медаль чемпіонату. Для того, щоб отримати медаль АПЛ, потрібно провести мінімум 5 матчів у складі команди чемпіона.
"Манчестер Сіті" посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії, набравши 68 балів після 28 турів. Команда відстає від лідируючого "Ліверпуля" на одне очко і випереджаючи на 8 "Тоттенхем", який йде третім.
Нагадаємо, Зінченко встановив досягнення серед українців в Кубку англійської Ліги.