Зінченко гарантував собі медаль чемпіонату Англії

Фото: Олександр Зінченко (twitter.com/mancity)

Українець зіграв необхідний мінімум матчів в чемпіонаті

Український лівий захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко в матчі 28 туру чемпіонату Англії допоміг команді обіграти "Вест Хем" з рахунком 1:0. Як повідомляє iSport.ua, ця зустріч стала для 22-річного футболіста вже п'ятою у поточному сезоні Прем'єр-ліги і у всіх він вийшов в стартовому складі.

Your City team to take on West Ham tonight!



XI Ederson, Danilo, Kompany (C), Otamendi, Zinchenko, Gundogan, Silva, Mahrez, De Bruyne, Sane, Aguero



Subs Muric, Walker, Sterling, Bernardo, Mendy, Sandler, Foden



Presented by @HaysWorldwide



#MCIWHU #mancity pic.twitter.com/jbB1R8cwcL — Manchester City (@ManCity) February 27, 2019

Таким чином, він заслужив право отримати медаль чемпіонату. Для того, щоб отримати медаль АПЛ, потрібно провести мінімум 5 матчів у складі команди чемпіона.

"Манчестер Сіті" посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії, набравши 68 балів після 28 турів. Команда відстає від лідируючого "Ліверпуля" на одне очко і випереджаючи на 8 "Тоттенхем", який йде третім.

Нагадаємо, Зінченко встановив досягнення серед українців в Кубку англійської Ліги.