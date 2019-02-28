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Зінченко гарантував собі медаль чемпіонату Англії

Новини » Спорт    28.02.2019 - 10:12
Зінченко гарантував собі медаль чемпіонату Англії
Фото: Олександр Зінченко (twitter.com/mancity)

Українець зіграв необхідний мінімум матчів в чемпіонаті

Український лівий захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко в матчі 28 туру чемпіонату Англії допоміг команді обіграти "Вест Хем" з рахунком 1:0. Як повідомляє iSport.ua, ця зустріч стала для 22-річного футболіста вже п'ятою у поточному сезоні Прем'єр-ліги і у всіх він вийшов в стартовому складі.

Таким чином, він заслужив право отримати медаль чемпіонату. Для того, щоб отримати медаль АПЛ, потрібно провести мінімум 5 матчів у складі команди чемпіона.

"Манчестер Сіті" посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії, набравши 68 балів після 28 турів. Команда відстає від лідируючого "Ліверпуля" на одне очко і випереджаючи на 8 "Тоттенхем", який йде третім.

Нагадаємо, Зінченко встановив досягнення серед українців в Кубку англійської Ліги.

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