Штаб Януковича: що відомо про оточення екс-президента через п'ять років після розстрілу Майдану

Екс-президент України Віктор Янукович (news-cloud.net)

П'ять років тому Віктор Янукович втік з країни, дозволивши Росії анексувати Крим і розв'язати війну на Донбасі. На початку цього року суд визнав його винним у державній зраді і пособництві в агресії РФ. Цей вирок став третім в житті екс-президента, і, вочевидь, не останнім. В середині лютого – напередодні п'ятої річниці розстрілу Майдану, генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що розслідування щодо підозрюваних у масових вбивствах вже завершено. Як йдуть справи у керівників силової і політичної вертикалі Януковича через п'ять років після трагедії, і чому вони досі не притягнуті до відповідальності – у матеріалі РБК-Україна.

Лютневі події п'ятирічної давнини у центрі Києва безповоротно змінили майбутнє країни. Вранці 20 лютого 2014 року активісти Евромайдану почали наступ вгору по вулиці Інститутській у бік урядового кварталу. Силовики відкрили по них вогонь, убивши 48 осіб. Кількість загиблих в ході протистоянь тієї зими склала 128 осіб, серед яких було 16 правоохоронців. Усього, за різними оцінками, постраждало до трьох тисяч осіб.

"У нас є всі докази для передачі в суд, в тому числі, незалежна наукова експертиза про те, що команди Януковича, голови СБУ Якименка, керівника МВС Захарченка та їх підлеглих призвели до розстрілу мирних людей на Майдані", – заявив нещодавно генпрокурор Юрій Луценко в ефірі одного з телеканалів. Керівник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк пізніше спростував це твердження.

Джерела РБК-Україна в правоохоронних органах розповіли, що один зі свідків у справі про перешкоджання мирним зібранням на Майдані назвав імена чиновників, які входили в ситуативний штаб Януковича тієї зими. Серед них були в. о. прем'єр-міністра Сергій Арбузов, голова Адміністрації президента Андрій Клюєв, міністр внутрішніх справ Олександр Захарченко, голова СБУ Олександр Якименко, генеральний прокурор Віктор Пшонка та міністр доходів і зборів Олександр Клименко.

Слідство з'ясувало, що діями силовиків безпосередньо під час штурмів Майдану і масових розстрілів 18-20 лютого керували Захарченко та Якименко. Економічними питаннями злочинної організації Януковича займалися в основному Клименко та Арбузов. Під керівництвом Пшонки прокуратура домагалася арештів активістів, а також закривала очі на злочини силовиків і "тітушок". Клюєв на той момент фактично був другою особою в державі.

Всі вони стали фігурантами кримінальних справ після закінчення Революції гідності і втекли з країни. У відповідь на запит РБК-Україна у Генеральній прокуратурі розповіли, що всі виявлені активи "друзів Януковича" арештовані, і жодна справа проти них не закрита. Слідство припускає, що підозрювані ховаються на території РФ. Російська сторона відмовляється повідомляти, чи це так, але уточнює, що все одно їх не видасть через нібито політичну мотивацію справ, відкритих проти соратників Януковича в Україні.

Колишньому міністру внутрішніх справ Олександру Захарченко за "майданівськими епізодами" закидають порушення дев'яти статей Кримінального кодексу. Серед них створення злочинної організації, зловживання владою, перевищення службових повноважень, хабар у великому розмірі, протидія мирним зібранням та організація масових вбивств. Максимальне покарання, яке загрожує екс-міністру – довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Захарченко разом з Януковичем також фігурує у справі про викрадення митрополита Олександра Драбинка з метою змістити з посади митрополита Київського і всієї України Володимира (Сабодана). 19 грудня 2016 року Захарченко повідомили про підозру у перевищенні повноважень і незаконному позбавленні волі. Розслідування зупинено у зв'язку з розшуком підозрюваних.

Екс-голова СБУ Олександр Якименко підозрюється в організації штурму Майдану під виглядом антитерористичної операції в ніч з 18 на 19 лютого. Йому закидають перевищення повноважень, організацію вбивств, нанесення тяжких тілесних ушкоджень. "Якщо після ранкового протистояння знали, що були смерті з обох боків, то ті, хто віддавав наказ на АТО, усвідомлював і передбачав настання таких наслідків, навіть якщо прямо їх не бажав – це вбивство з непрямим умислом", – повідомив РБК-Україна керівник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

Міністр внутрішніх справ і голова СБУ підозрюються в тому, що вони фактично повністю контролювали силовиків, які обороняли урядовий квартал взимку 2014 року. Вони ж один за іншим віддавали накази штурмувати Майдан. Захарченко, крім іншого, координував сили "тітушок", озброєних бойовою зброєю зі складів МВС. Згідно з планом операцій "Бумеранг" і "Хвиля", якими керували Захарченко та Якименко, спецпідрозділи повинні були зачистити Майдан від протестувальників після кровопролиття 18 лютого. Тих, хто тікав би вгору у бік Михайлівського та Софійського соборів, повинні були розстрілювати "тітушки". Майдан вистояв, але в ході протистоянь тих двох днів було вбито 89 осіб, серед яких 13 силовиків.

Андрію Клюєву інкримінують розгін студентів 30 листопада 2013 року. "Беркут" уночі жорстко зачистив мітингувальників на Майдані. В той момент Клюєв був секретарем Ради нацбезпеки та оборони. Координували зачистку, за даними слідства, його заступник Володимир Сівкович, голова київської міліції Валерій Коряк і голова Київської міської держадміністрації Олександр Попов.

Також Клюєв підозрюється в розкраданні 180 мільйонів гривень на відшкодування банківських кредитів його підприємству і шахрайському заволодінні акцій компанії "Укрпідшипник". Але безпосередньо за події останніх днів Революції гідності слідство поки не висувало йому підозри. Як повідомляє "Радіо Свобода", посли країн Євросоюзу вирішили скасувати санкції щодо Клюєва, зокрема, заморожування його активів на території ЄС, оскільки Україна не змогла надати переконливих доказів його провини.

Генеральний прокурор Віктор Пшонка підозрюється у погодженні постанови Кабміну. Прийняття цього документу дозволило силовикам на початку 2014 року взяти на озброєння спецзасоби посиленої дії з РФ, які не пройшли експертизу в Україні. Варто зазначити, що від світлошумових гранат, сльозогінного газу, гумових куль і побиттів за час Майдану постраждало до трьох тисяч осіб.

Пшонка також зловживав службовим становищем, перебуваючи в злочинній організації Януковича. Він не реагував на випадки нападів на "майданівців", не забезпечив їх розслідування і наказував своїм підлеглим переслідувати активістів в судах. Також Пшонці інкримінують заволодіння коштами при ремонті приміщень прокуратури. Згідно до висунутих підозр, йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією.

В. о. прем'єр-міністра Сергій Арбузов і міністр доходів і зборів Олександр Клименко не виступають основними фігурантами у справі Майдану. Однак вони забезпечували фінансовий тил злочинної організації на чолі з екс-президентом Віктором Януковичем, вважає слідство. Цими питаннями також частково займався Захарченко.

"Є дані, що Клименко та Арбузов входили в штаб протидії протестних акцій. Там же був і Олександр Янукович (старший син екс-президента, - ред.). Але дуже мало свідчень щодо його практичної діяльності", – повідомив Горбатюк.

За даними слідства, Клименко організував відшкодування ПДВ фіктивним підприємствам на суму 3,2 мільярда гривень. Ці кошти виводилися на фірми-прокладки, за рахунок них, зокрема, був побудований вертолітний майданчик Януковича на Парковій алеї. Розслідування у цій справі веде Головна військова прокуратура. Також Клименко закидають організацію так званих "податкових майданчиків" – схему мінімізації податків та обготівкування в державних масштабах.

Слідство вважає, що податківці схилили десятки тисяч підприємців брати участь у цій схемі. Однак одиниці з них сьогодні готові давати свідчення. В рамках масштабної спецоперації кілька років тому під прицілом телекамер по всій Україні пройшло затримання податківців, які брали участь у схемах Клименко. Більшість з них в підсумку вийшла на свободу під заставу. Досудове розслідування щодо Клименко вже завершено. На даний момент адвокати знайомляться з матеріалами справи.

У свою чергу Арбузову закидають зловживання службовим становищем при виділенні коштів на "Банківське телебачення" (телеканал БТБ). ГПУ вважає, що за попередньою змовою з Януковичем і колишнім прем'єр-міністром Миколою Азаровим він розтратив 200 млн гривень. Печерський суд дозволив заочне розслідування щодо Арбузова. Зараз воно припинено у зв'язку з процесуальними діями в рамках міжнародного співробітництва.

Джерело РБК-Україна в правоохоронних органах стверджує, що Арбузов також проходив по справі колишнього власника групи СЄПЕК Сергія Курченка. Спочатку спецконфіскація грошей оточення Януковича в 2017 році нібито повинна була відбутися саме по епізоду участі Арбузова у злочинному угрупованні. Але в підсумку гроші стягнуто до держбюджету рішенням Краматорського суду на підставі свідчень одного з виконавців у схемах Курченка.

За деякими з описаних вище справ слідство закінчило досудове розслідування. Однак прокуратура не може передати їх в суд через те, що на початку 2019 року депутати не змогли продовжити дію закону про заочне засудження. Цей документ було прийнято для завершення справи про держзраду екс-президента Віктора Януковича. 20 лютого стало відомо, що профільний комітет рекомендував Верховній раді ухвалити новий законопроект №9353.

Поки постмайданний парламент не може врегулювати це питання, деякі соратники Януковича по знищенню протесту п'ятирічної давності готують реванш. Олександр Клименко створив партію "Успішна країна" і, використовуючи відеозв'язок з Росії, проводить зустрічі зі своїми однодумцями в Україні. Мін'юст намагається заборонити діяльність цієї політсили через суд, але поки безуспішно.

Олександр Захарченко влаштувався на роботу в Державну думу РФ – експертом в комітеті з власності. Також він заявляв, що володіє фондом "Юго-Восток", який допомагає громадянам України, "вимушеним покинути її територію". На акції "Безсмертного полку" 9 травня минулого року в Москві Захарченко пройшов на чолі колони екс-співробітників "Беркуту", які переховуються в РФ. У лютому цього року стало відомо, що Печерський районний суд скасував арешт 26 об'єктів нерухомості в рамках справи про незаконне збагачення колишнього глави МВС. Після широкого резонансу суд знову наклав арешт на це майно.

На початку червня минулого року суд Європейського союзу вирішив скасувати санкції проти Сергія Арбузова, запроваджені 3 березня 2017 року. Однак санкції проти Януковича і його найближчого оточення від 6 березня 2014 року все ще діють. Втім, Інтерпол відмовляється оголошувати їх в розшук, заявляючи про можливе політичне переслідування.