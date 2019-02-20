Комітет рекомендує Раді прийняти закон про заочне засудження

Фото: засідання комітету (komzakonpr.rada.gov.ua)

Відповідний закон рекомендують прийняти за основу

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує Верховній раді прийняти за основу законопроект №9353 про заочне засудження. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату ВР.

Документом пропонується передбачити дві підстави для оголошення розшуку підозрюваного, а саме: коли місцезнаходження підозрюваного невідоме; коли підозрюваний ухиляється від явки на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за умови його належного повідомлення про такий виклик та існують обґрунтовані підстави вважати, що він виїхав та/або перебуває в іншій країні або на тимчасово окупованих територіях України.

Крім цього, передбачається можливість розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та його обрання за відсутності підозрюваного, обвинуваченого у разі наявності постанови про його розшук.

У разі арешту такого підозрюваного строк дії ухвали не зазначається та розмір застави не визначається.

При цьому підставами для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження визначається ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду та винесення постанови про оголошення підозрюваного, обвинуваченого у розшук.

Також пропонується норма, яка передбачає можливість здійснення підготовчого судового засідання без участі обвинуваченого у провадженні, де здійснювалося спеціальне досудове розслідування.

Крім того, у ряді статей КПК пропонується слова "антитерористичної операції" доповнити словами "чи операції Об’єднаних сил".

"Комітет за результатами обговорення ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді прийняти доопрацьований проект закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення окремих положень у зв'язку із здійсненням спеціального досудового розслідування" за основу", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у вівторок глава фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов заявив, що на наступному пленарному тижні у Верховній раді можуть розглянути зміни до КПК із заочного засудження.

Як писало РБК-Україна раніше, у березні 2017 року Рада прийняла зміни в законопроект про заочне засудження. Зазначимо, що закон було прийнято для узаконення передачі в суд звинувачення проти екс-президента Віктора Януковича.