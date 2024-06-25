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Схема на 17 млн гривен. НАБУ разоблачило присвоение средств УЗ

Фото: правоохранители задержали лидера группировки, которая присвоила средства УЗ (nabu.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украинские правоохранители разоблачили организованную группу, которая присвоила более 17 млн гривен компании "Укрзализныця".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Как выяснили правоохранители, в 2021 году бывший директор производственного структурного подразделения "Черкасский путевой ремонтно-механический завод" филиала "Центр ремонта и эксплуатации путевых машин" АО "Укрзализныця" создал организованную группу, в которую вошли действующие и бывшие сотрудники завода. 

В течение 2021-2022 гг. он добился, чтобы заранее определенные компании избрали победителями в закупке услуг по ремонту путевых машин.

"Однако такой ремонт фактически не проводился, а члены организованной группы подделывали документы, которые свидетельствовали о якобы выполнении работ рядом предприятий с признаками фиктивности", - уточнили в НАБУ. 

Таким образом ущерб для УЗ составил 17,1 млн гривен, их получила организованная группа. 

О подозрении уже сообщили пятерым участникам группы, а ее руководителя задержали. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. 

Напомним, в апреле стало известно, что украинские правоохранители разоблачили масштабную схему на таможне в Черновцах. Убыток составил почти в 300 миллионов гривен.

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УкрзализныцяНАБУКоррупция