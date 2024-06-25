Схема на 17 млн гривень. НАБУ викрило присвоєння коштів УЗ

Як з'ясували правоохоронці, у 2021 році колишній директор виробничого структурного підрозділу "Черкаський колійний ремонтно-механічний завод" філії "Центр ремонту та експлуатації колійних машин" АТ "Укрзалізниця" створив організовану групу, до якої увійшли діючі та колишні співробітники заводу.

Протягом 2021-2022 років він домігся, щоб наперед визначені компанії обрали переможцями у закупівлі послуг з ремонту колійних машин.

"Проте такий ремонт фактично не проводився, а члени організованої групи підробляли документи, які свідчили про нібито виконання робіт поряд підприємств з ознаками фіктивності", - уточнили в НАБУ.

Таким чином збитки для УЗ становили 17,1 млн гривень, їх отримала організована група.

Про підозру вже повідомили п'ятьох учасників групи, а її керівника затримали. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.