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Схема на 17 млн гривень. НАБУ викрило присвоєння коштів УЗ

Фото: правоохоронці затримали лідера угруповання, яке привласнило кошти УЗ (nabu.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Українські правоохоронці викрили організовану групу, яка привласнила понад 17 млн. гривень компанії "Укрзалізниця".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАБУ.

Як з'ясували правоохоронці, у 2021 році колишній директор виробничого структурного підрозділу "Черкаський колійний ремонтно-механічний завод" філії "Центр ремонту та експлуатації колійних машин" АТ "Укрзалізниця" створив організовану групу, до якої увійшли діючі та колишні співробітники заводу.

Протягом 2021-2022 років він домігся, щоб наперед визначені компанії обрали переможцями у закупівлі послуг з ремонту колійних машин.

"Проте такий ремонт фактично не проводився, а члени організованої групи підробляли документи, які свідчили про нібито виконання робіт поряд підприємств з ознаками фіктивності", - уточнили в НАБУ.

Таким чином збитки для УЗ становили 17,1 млн гривень, їх отримала організована група.

Про підозру вже повідомили п'ятьох учасників групи, а її керівника затримали. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, у квітні стало відомо, що українські правоохоронці викрили масштабну схему на митниці у Чернівцях. Збитки становили майже 300 мільйонів гривень.

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УкрзалізницяНАБУКорупція