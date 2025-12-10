Shell разрывает партнерство с "Роснефтью" в поставках нефти из Казахстана, - Bloomberg

Shell сохранит долю в Каспийском трубопроводном консорциуме: она просто больше не будет владеть ею совместно с подсанкционной российской компанией. Планы Shell подтвердил изданию ряд источников на условиях анонимности.

Shell еще с в марте 2022 года заявляла, что поэтапно откажется от российских газа и нефти из-за вторжения России в Украину. При этом компания не планирует оставлять значительно более широкое совместное предприятие КТК.

КТК транспортирует нефть из Казахстана до побережья Черного моря, до города Новороссийск. Среди акционеров КТК - российские подсанкционные "Роснефть" и "Лукойл", а также ряд других мировых нефтяных гигантов.

Доля Shell в КТК составляет 7,4%: 3,75% через совместное предприятие с "Роснефтью", 1,75% через прямое участие и 2% через ее аффилированную компанию BG Overseas Holding Ltd. В компании отказались предоставлять официальный комментарий.