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Замах на Шефіра: до оперативних заходів підключили СБУ

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Середа 22 вересня 2021 11:53
Замах на Шефіра: до оперативних заходів підключили СБУ Фото: перший помічник президента Сергій Шефір (УНІАН)
Автор: Владислав Красінський

Службу безпеки України підключили до оперативних заходів у справі про замах на першого помічника президента України Сергія Шефіра. СБУ спільно з Нацполіцією та Управлінням держохорони з'ясовує всі обставини події.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів речник СБУ Артем Дехтяренко.

"СБУ спільно з Національною поліцією і УДО, з'ясовує всі обставини події. Проводяться необхідні слідчо-оперативні заходи, на місці працюють співробітники Служби безпеки. Про подальший хід - будемо інформувати додатково", - повідомив речник СБУ.

Нагадаємо, під Києвом невідомі обстріляли машину Сергія Шефіра. Перший помічник президента в результаті інциденту не постраждав.

Пізніше в поліції повідомили деякі подробиці інциденту.

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Сергій Шефір
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