З'явилися фото з місця обстрілу машини Шефіра
Сьогодні, 22 вересня під Києвом біля села Лісники невідомі обстріляли машину першого помічника президента Сергія Шефіра. Правоохоронці опублікували фото з місця інциденту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.
На кадрах видно сліди від куль на склі і на капоті машини.
За інформацією генпрокурора Ірини Венедіктової, невстановлені особи із автоматичної зброї калібру 7,62 здійснили близько 10 пострілів.
Наразі вже розпочато провадження з попередньою кваліфікацією замах на вбивство двох і більше осіб (ст. 115 ККУ).
Нагадаємо, під час обстрілу в автомобілі знаходився помічник президента і його водій.
Шефір не постраждав, однак водій з кульовими пораненнями госпіталізований в "Феофанію".
Всі інші подробиці інциденту зібрано в матеріалі РБК-Україна.