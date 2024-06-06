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Дроны ГУР атаковали нефтебазу в Белгородской области, - источник

Белгородская область, Четверг 06 июня 2024 09:15
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Дроны ГУР атаковали нефтебазу в Белгородской области, - источник Фото: за атакой на нефтебазу в Белгородской области стоит ГУР (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец, Ульяна Безпалько

Под удар дронов этой ночью попала российская нефтебаза в Белгородской области. Это была плановая работа Главного управления разведки Минобороны.

Об этом РБК-Украина рассказал источник в Силах обороны.

"Задача выполнена, мероприятия продлятся", - сказал собеседник изданию.

Отметим, что об атаке дронов-камикадзе на нефтебазу Старооскольского городского округа сообщил и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, в результате загорелся один из резервуаров, но пожар якобы был ликвидирован и "никто не пострадал".

"Четырем пожарным расчетам очаг возгорания был оперативно ликвидирован. Взрывной волной выбило окна в здании охраны. Пострадавших нет", - написал Гладков.

При этом этой ночью из-за атаки дронов в РФ также пылало и на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области. Местные власти утверждают, что в результате попадания там загорелся пожар, а по информации местных Telegram-каналов, в районе НПЗ раздалось несколько взрывов и поднялся "столб огня". Наутро пожар был потушен.

Атаки Украины на НПЗ в России

Напомним, что с начала 2024 года российские НПЗ в разных регионах регулярно подпадают под атаки украинских беспилотников. Президент Владимир Зеленский называл такие действия ответом на удары кафиров по украинской энергетике.

При этом глава СБУ Василий Малюк рассказывал, что атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы на 12% снизили добычу и переработку нефти на территории страны-агрессора.

В свою очередь, издание Politico писало, что эти атаки также привели к невероятному - крупнейшее нефтяное государство мира осталось без бензина, а местные цены на топливо резко выросли.

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НПЗ ГУР Белгородская область Атака дронов
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