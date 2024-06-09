В Белгородской области серьезный пожар: мог быть "прилет" по складу со снарядами
В Белгородской области России вспыхнул мощный пожар в воскресенье, 9 июня. В сети заявляют о "прилете" по складу российских войск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Отмечается, что сегодня в Ракитнянском районе Белгородской области прогремели взрывы. В этот момент там была объявлена ракетная опасность. После взрывов вспыхнул пожар.
На опубликованных в сети видео можно заметить, что возгорание достаточно масштабное. В небо поднимался столб дыма, который был виден в нескольких километрах.
В сети также пишут, что, вероятно, был "прилет" по складу боеприпасов оккупантов, поскольку пожар сопровождался детонацией.
Взрывы в России
Напомним, ГУР Минобороны сообщило, что в России впервые был поражен самолет Су-57. Это новейший истребитель российских войск. Самолет был атакован на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области в 589 километрах от фронта. Что известно об этом самолете - в нашем материале.
Также в ночь на 8 июня впервые была атакована Северная Осетия. Как сообщили источники РБК-Украина, это была операция ГУР.
В Северной Осетии находится аэродром "Моздок", откуда взлетают российские самолеты МиГ-31К.
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