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В Белгородской области серьезный пожар: мог быть "прилет" по складу со снарядами

Белгород, Воскресенье 09 июня 2024 16:18
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В Белгородской области серьезный пожар: мог быть "прилет" по складу со снарядами Фото: в Белгородской области вспыхнул масштабный пожар (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

В Белгородской области России вспыхнул мощный пожар в воскресенье, 9 июня. В сети заявляют о "прилете" по складу российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Отмечается, что сегодня в Ракитнянском районе Белгородской области прогремели взрывы. В этот момент там была объявлена ракетная опасность. После взрывов вспыхнул пожар.

На опубликованных в сети видео можно заметить, что возгорание достаточно масштабное. В небо поднимался столб дыма, который был виден в нескольких километрах.

В сети также пишут, что, вероятно, был "прилет" по складу боеприпасов оккупантов, поскольку пожар сопровождался детонацией.

Взрывы в России

Напомним, ГУР Минобороны сообщило, что в России впервые был поражен самолет Су-57. Это новейший истребитель российских войск. Самолет был атакован на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области в 589 километрах от фронта. Что известно об этом самолете - в нашем материале.

Также в ночь на 8 июня впервые была атакована Северная Осетия. Как сообщили источники РБК-Украина, это была операция ГУР.

В Северной Осетии находится аэродром "Моздок", откуда взлетают российские самолеты МиГ-31К.

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Российская Федерация Белгородская область Пожар Взрыв Белгород
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